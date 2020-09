SRBIMA SE OVO NEĆE DOPASTI! Novak uznemiren na konferenciji za medije! Izgubio svoj zaštitni znak, pa se odlučio na OVAJ potez!

Novak se posle meča složio sa konstatacijom da je mnogo lepše što se posle mnogo vremena priča o tenisu, umesto o koronavirusu i stvarima koje su prekinule sezonu.

- Jeste naravno da je lepše kada je fokus na tenisu. Mada je bilo kontroverzi i u Njujorku i ovde sa igračima, koji su diskvalifikovani ili isključeni iz glavnog žreba na jedan nekorektan način i naravno da je to podiglo uzbunu i pobunu među nama. Mnogi su pa i ja, stali u njihovu odbranu, jer kada ti nisi neko na koga to utiče, teže je da se poistovetiš i razumeš, a ako si ti naravno da skrećeš pažnju. Zato razumem i stao sam u odbranu Džumhura i Verdaska i ostalih koji su imali veliki peh, koji su se pobunili i posle kojih je konkretno, Verdaska promenjeno pravilo da igrač, koji je jednom pozitivan neće biti izbačen sa turnira, se posle 24 časa ponovo testira i nema dva pozitivna testa. Ako ima u tom slučaju je izbačen sa turnira. Ima mnogo polemike i to je normalno jel realnost i okolnosti su sve samo ne normalne. Pitajte jer mi je interesantno da pričam, po ceo dan pričam sa zidovima.

Kolege su upitale Novaka gde mu je maska sa grbom Srbije, koju je imao u Rimu

foto: EPA/Clive Brunskill

- Masku sa grbom Srbije ne mogu da nađem. Moraćemo da uradimo novu. Radi se na tome.

Sledeće pitanje bilo je o stanju ruke, jer se Novak tokom meča hvatao za lakat.

- Sa rukom je u redu sve, teže su loptice i osećao sam zategnutost u tom delu, ali ne i bol koji diže uzbunu.

Đoković je zatim rekao da je spreman i da se dobro oseća.

- U formi sam pokazao sam da sam spreman. Ako se ne računa ispadanje i diskvalifikacija u Njujorku nisam izgubio. Meni gode ovi uslovi prijaju mi i nemam na šta da se žalim. Ovaj meč odličan posebno prvi set i to će biti namera, da se uđe tako u meč, posebno u ove prve. Sviđa mi se kako igram i zadovoljan sam kako se osećam.

Prvi igrač sveta je upitan i o slobodnom vremenu u karantinu?

- Ima zanimacija. Čitam knjige, gledam filmove, slušam muziku, čujem se sa porodicom, imam svoje rutine. Ispuni se dan. Ja sam slobodan i kada nema mečeva, volim da "zujim" okolo, a sada kada mi je to zabranjeno igramo karte i zezamo se sa timom. Miljan je tu i danas je sa nama igrao Uno, to se tragično završilo po njega. I dalje tražim nekoga da me izazove. Ako vi znate da igrate, možemo nekako virtuelno da organizujemo, završio je Novak.

Kurir sport / Vuk Brajović

Kurir