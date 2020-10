NOVAK DANAS RUŠI FEDERERA: Đoković se upisuje na VEČNU LISTU ROLAN GAROSA! (FOTO)

Novak Djokovic joins Roger Federer in a VERY exclusive club as the only men to win 70+ matches at each Grand Slam. 🇨🇭Roger Federer: 🇦🇺:102 - 🏆6️⃣ 🇫🇷: 70 - 🏆1️⃣ 🇬🇧: 101 - 🏆8️⃣ 🇺🇸: 89 - 🏆5️⃣ 🇷🇸Novak Djokovic: 🇦🇺: 75 - 🏆8️⃣ 🇫🇷: 70 - 🏆1️⃣ 🇬🇧: 72 - 🏆5️⃣ 🇺🇸: 75 - 🏆3️⃣ 👏👏👏👏