GLEDAM RAFU I VIDIM RATNIKA! A NOVAK? ON NIJE LJUDSKO BIĆE: Nadal će ostaviti krv na terenu, dok je Đoković besprekoran, kao robot

"Novak ponekad nije ljudsko biće. Gledam Nadala i vidim ratnika koji se bori za sve, ostaviće krv na terenu. Gledam Đokovića i više vidim robota, ali u pozitivnom smislu. Mentalni deo njegove igre je nivo ispred svih ostalih, sjajan je", rekla je Evertova i dodala:

foto: Profimedia

"Njegova igra je besprekorna, ne greši, dobro se kreće, ima dobru odbranu i napad. Ako ima slabost, to bi bio on sam. Ako nije raspoložen za igru onda je uznemiren... Ali on je poput zida, teško je proći kroz zid", zaključila je nekadašnja Grend Slem šampionka.

foto: EPA

Muško finale Rolan Garosa zakazano je za nedelju od časova.

