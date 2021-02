UŽIVO, VIDEO! BORBA ZA TREĆE KOLO: Đoković - Tijafo 6:3, 0:0 Novak za 33 minuta osvojio prvi set

TOK MEČA

2. SET

1. SET

6:3 - Đoković je u svom stilu, vinerom, završio prvi set koji je trajao 33 minuta.

5:3 - Ribrejk Đokovića! Đoković je ponovo pokazao mentalnu jačinu u trenutku kada je izgubio svoj servis. Novak je iskoristio drugu brejk priliku i ponovo stekao prednost.

4:3 - Tijafo pravi brejk sa nulom i anulira prednost Đokovića.

4:2 - Prvi siguran gem za Tijafoa, Novak nije imao šanse u ovom delu igre.

4:1 - Još jedan prilično lak gem za Novaka. Tijafo je osvojio prvi poen u gemu, a zatim je Novak dobrim servisima osvojio naredne poene i zadržao brejk prednosti.

3:1 - Najlošiji gem za Đokovića od starta meča, Amerikanac se upisuje.

3:0 - Mučio se Novak na svom servisu, Tijafo je imao i prvu brejk loptu u meču, ali se Novak izvukao novim as servisom. Do sada je odservirao pet as servisa.

2:0 - Brejk Đokovića već na startu prvog seta, i to bez izgubljenog poena.

1:0 - Novak je prvi servirao u meču i bez izgubljenog poena osvojio prvi gem. Đoković je odservirao tri asa.

Novak Đoković drugi put na terene ovogodišnjeg Australijan opena izlazi trećeg dana takmičenja.

Rival najboljem srpskom i svetskom teniseru u drugom kolu je Amerikanac Frensis Tijafo, a meč se igra na "Rod Lejver" areni.

Ovo će Đokoviću biti prvi međusobni susret sa 23-godišnjakom koji je trenutno 64. igrač sveta.

Tijafo je na startu AO bio siguran protiv Italijana Stefana Travalje sa 7:6 (5), 6:2, 6:2 i prvi put u karijeri izborio drugo kolo AO.

