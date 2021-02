DUCI NA MUKAMA: Žulj mi je RASKOPUSAN totalno, ali bitno je da mogu da trčim!

Srpski teniser Dušan Lajović izborio je plasman u treće kolo Australijan opena, pošto je u drugoj rundi posle nešto više od tri sata igre savladao Aleksandra Bublika iz Kazahstana sa 6:4, 7:6, 4:6, 6:3.

"Generalno sam zadovoljan kako sam uspeo da odigram ovaj meč jer je reč o igraču koji ne daje mnogo ritma, može svašta da se desi na terenu protiv njega. Dobro sam krenuo meč, koristio sam svoje šanse. On se na početku malo mučio sa prvim servisom, ne odgovara mu da igra na vrućini. Ulazio sam u poen, bio sam u prednosti. Drugi set je bio malo neizvesniji, dobro sam odigrao u odličujućem trenutku i taj neki pad koncentracije se dešavao u trenucima koji su bili u početku gema, i onda sam bez potrebe komolikovao. Kad je bilo važno, odigrao sam kvalitetno", rekao je Lajović nakon meča.

"U tajbrejku sam odigrao nekoliko dobrih poena, uspeo sam da iskoristim njegove slabosti, nekoliko puta sam izašao na mrežu. On je posle počeo bolje da servira, našao je ritam, krenuo je lako da dobija svoje servis gemove i da pravi pritisak na moje. To je ono što je presudilo u trećem setu. Šta ja nisam radio najbolje? Morao sam da mu pravim pometnju na riternu. Na kraju četvrtog seta, zadnja dva seta, tražio sam druge uglove, da mu dam da razmišlja gde će da servira, da ne bude automatski bam, bam, bam. U poslednjem gemu sam uspeo da ga poremetim, pogrešio je par prvih servis i onda sam imao šansu. Dobro je što sam završio u četiri seta".

Velike probleme srpskom teniseru prave žuljevi na stopalima.

"Žulj se neće sigurno oporaviti do trećeg kola. Raskupusan je totalno. Nemam kad da ga oporavim. Imam žulj na žulju na žulju na palcu. Koristim neke tejpove koji rade na foru šavova za kožu, tako da zalepim taj deo što visi da ne bi ispao jer je ispod mlada koža koja boli. Improvizacija. Ali ono što je bitno je da mogu da se krećem, da trčim", rekao je Dušan.

Lajović je istakao koliko mu znači uspešan start na prvom Grend slemu u sezoni.

Bitne su mi ove dve pobede. Prošla sezona je bila krizna, nisam se osećao najbolje na terenu. To je najbitnije. Falilo mi je nečega da uđem u ritam, nisam vezivao pobede i to je dovelo da idu jedan poraz za drugim. Na pripremama sam radio na stvarima koje su mi donele dosta uspeha i prošle godine na početku, to su mentalne i emotivne stvari koje se dešavaju u toku meča, kako se pristupa kriznim momentima. Uglavnom kada je pritisak, kada osetim tu strah ili paniku, to je kontraproduktivno. Pokušavam to da promenim, razmišljam da je to ono za šta igram tenis. Kažem sebi da se suočim sa tom situacijom, da je želim. Tu je ta promena, sa više samopouzdanja ulazim u poen. I u ATP Kupu je bilo kriznih situacija i u 85 odsto situacija sam uspeo da se izvučem. I sad ovde su oba igrača bila dobri serveri ali sam nalazio rešenja. To je ono što mi je falilo na kraju prošle sezone - da krizni momenti ne budu u strahu, nego da budu ono što želim da dođe, da vidim da li mogu da se suočim sa tim.

Lajović će u narednom kolu igrati protiv Pedra Martinesa iz Španije.

"Iskreno, igrao sam još jednom ranije sa njim i dobio sam ga. Jeste on šljakaš, ali zna da se snađe na brzim podlogama, dobar je na mreži, zna da odigra servis-volej. Nije džabe pobedio ovog dečka Rusuvorija. Malo je iznenađujuće, ali je borac i sigurno neće biti lako. U odnosu na prethodne moje mečeve, to će biti prvi u kome će biti ritma igračkog. Nadam se da ću moći da uđem u meč sa malo manje stresa. Biće više prostora da se razvije igra".

Lajović je istakao da su tereni na Australijan openu izuzetno brzi ove sezone i da to dosta utiče na način igre.

"Tereni su dosta brzi ove godine i mislim da je to dosta igrača i reklo, teško je otvarati teren, dosta se igra kroz sredinu. Danas sam više izlazio na mrežu, to je jedna opcija u ovom trenutku koja mi je danas bila plan b.

Dušan kaže da mu je žreb bio naklonjen ove sezone i veruje da može da napravi sjajan rezultat na turniru ukoliko ga zdravlje posluži.

"Nadam se da ću se oporaviti i dobro je da sam dobio dva meča, to je bitno za samopouzdanje. Imam malo lakši žreb, Monfis je ispao, ali sa druge strane, meč kao i svaki drugi, mora od početka do kraja da se radi. Radio sam na tome da pokušam da budem sad i ovde, u ovom trenutku. Sva ta očekivanja su na neki način negativne stvari. Teško je isključiti, ti sad geldaš napred, računaš, ali to još nije realno. Ono na čemu radim je da uživam u pobedi, da se oporavim, odmorim i da se pripremim samo za naredni meč. Dobar je žreb, ali ne mogu da očekujem, to je dodatni pritisak. Trudim se da budem u ovom trenutku, ne razmišljam šta je bilo, šta će biti. Kad god sam igrao dobar tenis, onda sam u toj nekoj zoni. To ne može da se prisili, ali to dođe kad se prepustiš svojim vrlinama, koje tada dođu do izražaja. Neko sam ko pokušava da kontroliše sve što može, a u tenisu je to kontraproduktivno", zaključio je Lajović.

