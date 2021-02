ANALIZA MEČA: Filip "KRALJEVSKI" do trećeg kola Australijan opena!

Brz I ubedljiv bio je Filip Krajinović u nametanju svog stila igre protiv iskusnog suparnika prema kome je iskazao veliko poštovanje kada ga je komentarisao sa predstavnicima medija na kraju nastupa u prvom kolu.

Afirmativnih devet asova u prvih 15 gemova, nešto niži procenat prvog servisa ali izuzetno visok nivo realizacije (u proseku preko 80%), duplo više osvojenih poena na protivnikov servis i čak pet vezanih gemova između setoa u kontinuitetu u potpunosti je opravdalo impresivnih 6:2 u prvom i 4:1 u drugom setu za našeg asa. Anduhar tada nije uspevao da nađe rešenje za poletnu kombinatoriku u Krajinovićevoj igri, kojom ga je terao na rizičnu igru i greške, prepuštajući mu prostor u terenu za izradu lakih poena, neretko i na samoj mreži, kvalitet koji je prikazao i u sjajnom nastupu u dublu sa Đokovićem na ATP Kupu.

Ipak, dolazi do prekida u Filipovoj trijumfalnoj seriji, ponajviše zbog toga što sebi dozvoljava pad u koncentraciji i prelazak na neki alternativni plan igre koji je bez razloga bivao konzervativan i nenametljiv, pružajući strpljivom Anduharu prostor da izgradi put ka rezultatskom povratku u set. Radivši ono što najbolje zna – pametno pariranje sa osnovne linije, odmereno osvajanje terena i precizna realizacija poena iz pozicije vidne prednosti u razmenama, Pablo osvaja pet od narednih 6 gemova i dolazi u poziciju da servira za set pored „živog“ Filipa kome je taj izuzetno i iznenađujuće loš period proleteo tako brzo da nije uspeo da poveže konce između elemenata svoje igre kako bi ponovo ostvario kontinuitet. Vodio je Filip više puta u tim gemovima, ali onda volšebno prepuštao inicijativu špancu, koji je stečene prilike izutetno efikasno kažnjavao, koristeći prednosti „vaskrslog“ servisa. U žurbi da vrati igračku ravnotežu, Filip isuviše često pravi neiznuđene greške, a dodatnim trčanjem usled pogrešnog izbora poteza sebe umara i time gubi koncentraciju da odigra dobro u više poena koji bi mogli da mu daju tako željeni povratak u rezultatsku ravnotežu. Filip ostaje uporan, ali i podosta baksuzan, jer osokoljeni Anduhar kreće da pogađa linije i oštre uglove po terenu, što na momente u potpunosti remeti Filipov koncept, uz jedini moguči epilog – osvajanje drugog seta od strane protivnika, seta koji je bukvalno virio iz Filipovog džepa samo dvadesetak minuta pre.

Naš igrač uspeva da prekine ovaj špančev „zlatni niz“ osvajanjem prvog gema u setu na svoj servis, ali protivnik sada ne da ono što je stekao krajem drugog seta, i održava formulu uspešne igre za izjednačenje, uz dodatnu frustraciju srbina. Juri Filip da se igrom vrati na početak drugog seta, ali je njiegov kontinuitet već narušen i brzanje u tome ne pomaže. Anduhar „skida“ linije, Filip ih milimetarski zaobilazi kada su mu najpotrebnije i tek posle nekoliko prednosti naš igrač uspeva da osvoji svoj servis gem za 2:1. Krajinović tada uspeva da dođe do 3 brejk lopte na servis Anduhara, ali i da prospe sve osim poslednje, srećom osvojivši izuzetno važan brejk za 3:1. Tada Filipu ponovo kreće servis, a Pablo ulazi u seriju grešaka, i za tili čas – repriza rezultatske prednosti od 4:1 iz prethodnog seta za momka iz Sombora. Filip više veruje u sebe, a vera napušta Anduhara, kome opet staje servis i opet dolazi u poziciju da brani brejk loptu. „Malo mi fali!“ uzvikuje Krajinović posle prve propuštene prilike za 5:1, a treneri Tošić i Kaplarević ga podsećaju da će stići tamo gde je naumio uz pozitivnu energiju. Željeno se ostvaruje u narednom pokušaju, i Filip servira za set. Protivnik dolazi do 0:30, ali naš teniser uspeva da izvede protivudar – i solidnim servisima i preciznim vinerima sa osnovne linije zatvara ovo poglavlje meča uz ubedljivih 6:1.

Frustracija za Španca se nastavlja, i ponovo je u zaostatku od 3 brejk lopte na svoj prvi servis, od kojih sada Filip koristi već prvu i time nagoveštava nameru da se ne zadrži „u kancelariji“ još mnogo duže. No, njegova dela ne prate njegove namere u narednom gemu na svoj servis, i pruža Anduharu 2 brejk-lopte. Kako došlo Pablu – tako i otišlo, jer tada Filip opet diže igru na viši nivo i potvrđuje brejk sa 2:0. Tada Anduhar napokon odigrava jedan servis-gem u „bezbednom modu“ i upisuje se na semafor u četvrtom setu. Dolazi Španac ponovo do brejk lopti na naredni Filipov servis gem, ali on tada u pomoć priziva servis, i mini - kriza je rešena – 3:1 za Filipa. Isto to radi i Anduhar, i uz „veliku čast“ vrha mreže održava rezultatski priključak sa 3:2. Sreća nastavlja da služi španca, koji pogađa linije i opet preti brejkom Filipu, ali je negodujući Filip ponekad najopasniji i brzo neutrališe sve tri brejk lopte za djus. Fantastičnom igrom na mreži Filip dolazi do prednosti, ali je ubrzo ponovo u situaciji da servisom mora da brani brejk-loptu. Srećom po njega, Anduhara sustižu propuštene šanse i Filip povećava vođstvo sa 4:2. Tada se vetar pojavljuje kao faktor u igri, ometajući obojicu, ali nešto manje Anduhara koji ponovo hvata priključak na 4:3. Pre svega dobrim servisom i igrom na mreži Filip dolazi tada na korak do trećeg kola Australijen Opena – 5:3, što Anduhar trenutno odlaže osvajanjem narednog gema. Inspirisanom igrom Filip tada dolazi do 3 meč lopte, i naš as asom završava meč uz konačno ubedljivih 3:1 u setovima i 135 osvojenih poena.

Bilo da se nasuprot njega u narednoj rundi nađe još jedan igrač sa Iberijskog poluostrva (Karbaljes – Baena) ili svakako favorizovani rus Medvedev, Filip iz svojih dosadašnjih nastupa u Melburnu ima dovoljno atributa da bude više nego konkurentan u tom meču, ako ne i kadar da prikaže svoju najbolju igru do sada. Bilo bi sjajno kada bi to ujedno bilo i dovoljno za karijerni uspeh i ulazak u četvrto kolo prvog Grend slema sezone.

Kurir sport/Vuk Brajović

Kurir