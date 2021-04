BOLNA ISPOVEST MARKA ĐOKOVIĆA: Bio sam OPSEDNUT Novakovim uspehom! Mnogo sam patio, nisam mogao da sakrijem BOL I BES!

Marko Đoković, brat najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića, u velikom intervjuu za španski "El Mundo" otkrio je da ga je jako bolelo to što je stalno bio u Novakovoj senci.

foto: Printscreen

Marko ne krije da je prolazio kroz izuzetno težak period.

"Mnogo sam patio jer sam svu svoju sreću zasnivao na snu o postizanju uspeha na terenu, a on nije došao. Kao da to nije bilo dovoljno, imao sam sa sobom osobu koja ga je postigla, mog brata Novaka i bio sam opsednut postizanjem istog. Međutim, rezultati nisu dolazili i osećao sam se svakodnevno nesrećnijim. Možete reći da sam se bukvalno izgubio", iskren je Marko.

foto: Profimedia

Mlađi brat srpskog asa priznaje da je nekada teško biti pored nekoga ko je toliko uspešan.

"Nisam mogao da izdržim to više. Bio sam u vrlo lošem stanju, a nisam dozvoljavao sebi da to i ispoljim, jer nisam želeo da drugi misle da sam tako slab. To je, nažalost, veoma uobičajeno. Mnogi ljudi koji pate emotivno to i kriju jer se stide toga", kaže Marko i dodaje:

"Trudio sam se da sakrijem svoja osećanja dok nisam stigao na teren. Sav bol i bes koji su bili unutra na terenu nisu mogli da se sakriju. Ono što ste u životu - to se vidi na teniskom terenu".

foto: Profimedia

Marko je prevazišao probleme koje je imao. Godinama živi u Španiji gde sa čuvenim Pepeom Imazom radi na teniskoj akademiji u Marbelji. Đoković ne krije da mu je španski stručnjak pomogao da pronađe unutrašnji mir.

Kurir sport