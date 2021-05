SRAMNA IZJAVA BIVŠEG TENISERA! NE VOLIM DA GLEDAM ĐOKOVIĆA: Novak ne valja, a Kirjos dobar zbog skandala

"Divim se onome što on radi i na kom nivou igra. On je neverovatan i veoma dobar igrač, ali ne volim da ga gledam", izjavio je Belgijanac i začudio mnoge, pa je zatim objasnio i zašto to misli.

"Ne uživam u modernom tenisu. Ne možete da vičete, ne možete ništa da kažete protivniku, svom timu ili sudiji u stolici. Stalno vas kažnjavaju", rekao je Darsis koji za predstavnika modernog tenisa kako ga on naziva očigledno vidi Novaka Đokovića.

Možete da naslutite koga bivši teniser voli da gleda, to su upravo oni igrači koje pamtimo po skandalima.

"Sviđaju mi se Benoa Per, Rišar Gaske i Nik Kirjos. Oni imaju lude momente i nikad ne znate šta će se dogoditi. S druge strane, sa Đokovićem uvek unapred znate kako će igrati", istakao je Darsis kojem se kod Francuza i Australijanca najviše dopada to što pokazuju emocije.

"Benoa može da bude loš primer i ponekad govori grozne stvari, ali to ne znači da mi se ne sviđa njegova igra. Van terena je sjajna osoba, vrlo je ljubazan i zabavan. Isto je i sa Nikom. Oni pokazuju emocije i to volim", zaključio je Belgijanac.

