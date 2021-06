BOGATSTVO ZA ĐOKOVIĆEV REKET: Evo koliko vredi rekvizit kojim je Novak RASPLAKAO dečaka u Parizu

Svet je obišla slika i reakcija dečaka koji je ostao u čudu što je dobio ovakvu uspomenu, a dva dana posle epskog finala u pet setova, pojavile su se i prve procene.

Ken Goldin, izvršni direktor „Goldin aukcija“ procenjuje da reket već sada vredi između 25.000 i 35.000 dolara.

Ezra Levin, direktorka platforme „Collectible“ koja se bavi sportskim rekvizitima, smatra da je reket još skuplji i da može da ide čak do 50.000 dolara.

Tim reketom se približio Rafaelu Nadalu i Rodžeru Federeru, pa njegova vrednost, što simbolički, što materijalno može samo da raste.

Goldin to i dodaje, tvrdeći da će reket vredeti bar 50.000 dolara ako Novak osvoji 20 ili više grand slem titula, a da će ići i do 100.000 dolara, ako uzme ovogodišnje titule na Vimbldonu i US Openu.

Kurir sport