SRĐAN ĐOKOVIĆ KOMENTARISAO JOKIĆEVU ODLUKU DA NE IGRA ZA SRBIJU: Ja ga ne bih okrivio za to...

Nikola Jokić je pre neki dan saopštio da neće biti deo reprezntacije koja će se na kvalifikacionom turniru boriti za odlazak na Olimpijske igre.

Ta informacija podigla je veliku prašinu u javnosti, a komentar na tu odluku dao je i otac najboljeg tenisera sveta.

"Ovako mala zemlja sa ovako fantastičnim sportistima, ovako uspešnim u svetu. Imamo najboleg tenisera na svetu, košarkaša, vateprolistu... To je neverovatno. To što je uradio Nikola Jokić je fantastično. Među tim ljudima u Americi, on je došao iz siromašne zemlje i napravio čudo neviđeno, postao je najbolji među njima. To je sjajna stvar i treba ga podržati", rekao je Srđan Đoković gostujući u "Jutarnjem programu" Prve TV, pa nastavio:

foto: Printscreen

"Za to što nije prihvatio poziv da igra za reprezentaciju, sigurno postoje neki razlozi koji mu nisu dozvolili da to uradi. Ja ga ne bih okrivio za to, jer tako je kako je. Možda je povređen, kako da znate, pa neće to da kaže, vrhusnki je sportista, pronosi slavu Srbije, mislim da je to njegova stvar. Treba se zaustaviti na tome", rekao je otac Novaka Đokovića.

foto: Starsport©

