MATS VILANDER ZA KURIR: Novak je ljudsko biće - I NADČOVEK!

US OPEN

U nastavku ekskluzivnog intervjua za Kurir čuveni teniski as i komentator priča o novoj generaciji teniskih asova, budućnosti sporta, jedinstvenosti velike trojke i negativnim pojavama u profesionalnom tenisu

Nastavak ekskluzivnog intervjua proslavljenog teniskog asa i vodećeg analitičara kanala "Eurosport" Matsa Vilandera otkriva čitaocima Kurira jedinstvene poglede na započetu tranziciju u svetskom vrhu, pozitivne aspekte "povratka u prošlost" u kojoj su najveća rivalstva bivala mnogo više emotivna i šta su po njemu nesporno negativne pojave u profesionalnom tenisu danas.

Ipak, ono po čemu je ovaj razgovor za čitaoce u Srbiji posebno interesantan je to što Vilander ističe uticaj koji je Novak kao ličnost i sportista ostvario na razvoj i budućnost tenisa i nastupajuće generacije asova.

U poslednje vreme se sa velikom izvesnošću priča o ustoličenju nove generacije predvodnika svetskog tenisa - što zbog izostanaka i povreda onih koji su bili dominantni u prethodnom periodu, što zbog zapaženih rezultata i sve većeg broja titula koje oni osvajaju. Istovremeno, primećujemo da u njihovim odnosima često ima nekih "iskrica", da su emotivno "začinjeni" i da njihov rivalitet ne odlikuje taj izuzetan nivo "političke korektnosti" i uvažavanja koji je krasio odnose Federera, Nadala i Đokovića. Da li vas to malo podseća na vaše vreme - eru koju su, pored vas, obeležili Mekenro, Konors, Borg, Beker, Lendl, Edberg - a zatim Agasi, Sampras, Rafter, Čeng, Ivanišević, Hjuit - i da li to predstavlja dobru pojavu za tenis sutrašnjice?

"Iskreno se nadam da će se situacija i zbivanja u tenisu vratiti na to da podsećaju na vremena kada su glavnu reč vodili Mekenro, Konors, Lendl, Beker i ostali - i da će mečevi vodećih igrača imati veći emotivni naboj i biti "začinjeni" osećajem strastvenog rivalstva. Teniski svet je doživeo nešto skoro neverovatno proteklih godina, prateći istorijske uspehe "velike trojke" od kada je Federer počeo sa osvajanjem Grend Slemova 2003. godine. Oni su podigli i unapredili tenis do nivoa koji je bio bukvalno nezamisliv tokom poslednjih 15. godina - i neuporedivo više od bilo koje prethodne generacije; više od Borga 70-ih, više od Agasija i Samprasa 90-ih. Danas su Medvedev, Zverev i Cicipas apsolutne "zveri" u fizičkom smislu zahvaljujući Federeru, Nadalu i Đokoviću - a prevashodno Novaku; upravo on je dokazao da možete da budete gipki kao gimnastičar, da trčite kao maratonac ili kao sprinter na 100 metara - i budete neprikosnoveni šampion našeg sporta," kaže Vilander.

"Voleo bih da vidim jednu drugu vrstu tenisa "na vrhu", u kojoj će 6-7 igrača osvajati Grend Slemove, koje će odlikovati različiti stilovi igre, kojima će različite podloge više odgovarati - donekle nalik na 80-te - a da sve to prate i strastvene rasprave sa medijima, na terenu. Pod time ne podrazumevam bacanje i lomljenje reketa, ali svakako jedan viši nivo učešća i iskazivanja emocija na terenu - nešto nalik na Mekenroove rasprave sa sudijama i slično. Time bismo ponovo postali svesni činjenice da se pred nama nalaze prava ljudska bića, jer su - za mene i mnoge druge - Rodžer, Rafa i Novak teniski "nadljudi", i nemoguće je očekivati da će serija dolazećih asova biti nalik njima. Oni su bili korisni i pomogli jedni drugima da dosegnu ovaj nivo igre koji je nenormalno visok - a njihovi naslednici bi mogli da budu više "zanimljivi" time što će, između ostalog, biti i više emotivno "krhki" - u pozitivnom i negativnom smislu, i to bi za mene bilo sjajno po tenis," ističe Vilander.

Da li se slažete sa mnom da se ovim stavovima izjašnjavate za nešto što trenutno nije "u saglasju" sa aktuelnim narativom u svetu tenisa?

"Slažem se u potpunosti. Ja sam veliki zagovornik viđenja da se je moguće boriti se za pobede u tenisu na različite načine - između ostalog i time što će emotivnost igrača biti nesputana, izrazi besa biti veoma primetni - bez obzira da li to bilo percipirano na pozitivan ili negativan način. Za mene tenis predstavlja veliku školu života - a to kako se tok, pojam i smisao života oblikuje i menja za sve nas se - između ostalog - očitava i u tome da mentalno zdravlje postaje sve više prihvaćen razlog da ljudi nisu u stanju da idu na posao, ili da igraju tenis na njima svojstvenom nivou. Što se više budemo bavili tom temom - to će ona biti više opšte prihvaćena, kao što bismo saosećali sa igračem ili igračicom kada dožive povredu - i time ćemo sebi dokazati da umemo da brinemo jedni za druge," napominje Vilander, i nastavlja:

"Novak, Rodžer i Rafa poseduju izuzetne ljudske kvalitete, ali je - po meni - upravo Novak taj koji pobuđuje najviše reakcija kod ljudi, i to ga čini "najnormalnijim" pred publikom od njih trojice. On pokazuje osećanja, gestikulira, maše glavom, smeje se, ne sakriva razočarenje - a ponekad je i previše uzbuđen - dok se kod Rafe i Rodžera pitate "da li se ovi ljudi ikada uznemire oko bilo čega, da li su ikada negativni, šta nije u redu sa njima"? Time Novak pokazuje da je "ljudsko biće" u emotivnom smislu - dok je, naravno, u fizičkom smislu "nadčovek". Zbog toga bih istakao i pohvalio Novaka, koji je u mentalnom smislu toliko puno napredovao od svoje 18-te godine da je danas na neverovatno visokom nivou - a da je pritom ostao običan čovek, stvarna ličnost. Ako posmatrate Medvedeva, Cicipasa i Zvereva - shvatićete da oni podsećaju mnogo više na Novaka nego na Rafu ili Rodžera; zapravo - kod Rodžera "nema šanse" da pogodite šta oseća, dok je Rafa malo više "opipljiv" - iako retko kada izražava negativnost."

Šta biste u tome ipak izdvojili kao negativne pojave u tenisu?

"Smatram da ćemo u periodu pred nama viđati sve više emotivnosti kod igrača, što smatram za veoma dobro - ali postoje i stvari koje ne podnosim i koje ću uvek kritikovati. Prvo - ne volim kada igrači lome rekete, jer je za mene manifestacija lošeg karaktera lomiti komad opreme koji košta 200 dolara, nešto što obični ljudi sebi ne mogu lako da priušte. Nažalost, zbog toga i nemamo više onih koji igraju tenis u svetu. Takođe - smatram da bi igrači trebali da se trude i bore za svaki poen, za svaku lopticu, tokom cele karijere - čime pokazuju da im je stalo do našeg sporta. Veliki sam ljubitelj Nika Kirijosa - ali ne kada se ne trudi u igri, i taj odnos nije doličan profesionalnog sportiste. Sasvim je u redu odigrati neki poen "između nogu", ali ako se pritom ne trudite i ne trčite ka loptici - to je za mene neprihvatljivo. Mislim da će taj stav istrajati i kod šire teniske javnosti i pravih poznavaoca i ljubitelja našeg sporta," zaključuje Vilander za Kurir.

(Kurir sport/Vuk Brajović)