NOVAK ODRADIO TRENING SA ŠAPOVALOVIM, PA PORUČIO: Leto me je iscrpelo, ali ne mogu da se žalim (VIDEO)

US OPEN

Novak Đoković sa nstrpljenjen iščekuje žreb, a onda i izlazak na teren na poslednjem Grend slemu u sezoni - US Openu.

"Imao sam mnogo odmora, baš dosta za tenisera. Bilo je tri i po nedelje od poslednjeg meča. Navikli smo na to. Tenis se igra kroz celu godinu, nismo imali mnogo odmora posebno u olimpijskoj godini. Imao sam sjajno leto, dosta me je iscrpelo, ali ne mogu da se žalim. Imao sam najbolju sezonu što se tiče grend slemova i nadam se da mogu da to krunišem sa još jednim trijumfom", rekao je Đoković za "ESPN" posle treninga sa Denisom Šapovalovim.

US Open na programu je od 30. avgusta do 12. septembra.

(Kurir sport/ESPN)