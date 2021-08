OKRUTNO JE ŠTA MU RADE! Britanska teniserka o Novaku: On je GLADIJATOR kojeg mnogi žele da rastrgnu na komade! Bolno je gledati...

Anabel Kroft dala je opširnu analizu o Novaku Đokoviću pred početak US Opena i zaključila da je publika prema srpskom teniseru veoma neprijateljski raspoložena.

"Ponekad je bolno gledati, sećam se da sam bila na US openu 2015. kada je Novak igrao protiv Federera i činilo se da je ceo stadion protiv njega. Usledila bi tišina kada pogodi viner, a navijanje kada bi promašio, a hrabrost koju je pokazao da pobedi u tom meču je bila izuzetna", kaže Anabel za sajt "Tennis365".

"Bila sam na mestu pored terena i nisam mogla da verujem da je 20.000 ljudi žudelo za njegovom krvlju i nadalo se da će izgubiti. Bilo je okrutno na mnogo načina. To je kao da gledate gladijatora kojeg gomila želi da rastrgne na komada. I dalje me jeza prolazi niz kičmu kada se setim tog momenta, a on se nije ni trznuo. Bio je emotivno dobro pripremljen da se nosi sa tim. Bilo je impresivno", zaključila je nekadašnja britanska teniserka.

