BRITANAC O NOVAKOVIM ŠANSAMA ZA KALENDARSKI SLEM: Đoković na US Openu igra protiv svih i istorije

Nekadašnji britanski teniser Tim Henman pričao je o Novakovom učešću na US Openu i njegovim šansama da osvoji kalendarski slem.

Henman smatra da mu teniseri neće biti glavna prepreka na putu ka tituli na US Openu.

"U pitanju je meč Novaka protiv svih i istorije. To što je osvojio prva tri slema u godini je neverovatno. Federer je osvajao tri slema u godini tri puta, ali je Rolan Garos bio problem, jer je Rafa bio predobar", kaže Britanac za "Tennishead", pa dodaje:

"Čuvena "trojka" je prevazišla sve u ovom sportu, ne privlače samo navijače, otišli su iznad svega. I neće biti samo to da je ovo turnir na kome će Novak biti protiv svih ostalih", smatra Henman.

"Ako Novak stigne do 21. grend slema, moraćete da kažete da je on taj koji vodi u debati ko je najveći, a dodajte tome i kalendarski Grend slem i to će da ga izdigne na sasvim drugi nivo. Onda bi bio najbolji teniser svih vremena", smatra Henman i napominje da će se teniseri kao što su Đoković, Federer i Nadal teško ponoviti u skorijoj budućnost.

