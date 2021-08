EKSKLUZIVNO! MATS VILANDER ZA KURIR: Novakov glavni izazov u Njujorku neće biti protivnici

Sa nekim stavovima Matsa Vilandera se ne morate slagati, možda će vam se činiti previše kritički nastrojenim ili oštrim sa vremena na vreme – a možda ste i njegov nepokolebljivi obožavalac...

Ono što je sigurno je da bi ovom sedmostrukom osvajaču Grend Slemova i članu čuvene generacije „super-Šveđana“ svaki ljubitelj belog sporta trebao dati punu pažnju i poštovanje kada u javnost iznosi svoje procene – jer su danas retki oni koji toliko rečito, stručno, sadržajno i emotivno komentarišu tenis na najvišem nivou medijske profesije kao što to on radi.

Posredstvom ljubaznog tradicionalnog gesta "Eurosporta", Mats je i ovom prilikom govorio ekskluzivno za "Kurir" na više aktuelnih tema, a za danas smo vam pripremili njegove komentare o šansama Novaka Đokovića da zauzme suvereno mesto u istoriji tenisa osvajanjem rekordnog 21. Grend Slem trofeja za koju nedelju na Ju-Es Openu i selekciji favorita i favoritkinja za najviši plasman u Njujorku.

foto: Profimedia

Da li ste imali prilike da pratite pripreme Novaka Đokovića za Ju-Es Open ovog leta, i da li vas brine to što će nastupiti na za njega ovako važnom takmičenju bez pripremnih turnira na severnoameričkoj turneji?

"Ne brine me ni najmanje, a ako pričamo o pripremnim turnirima podsetio bih sve da je Novak u ovom delu sezone već nastupao - na Olimpijskim igrama. Za mene je isto igrati u Tokiju kao i u, na primer, Sinsinatiju. Odigrao je šest mečeva u singlu i tri u mešanom dublu – i to na tvrdoj podlozi, na koju je najlakše navići se kada ste igrač na tom nivou – i zato smatram da je u tom smislu prošao kroz taj segment „priprema“. Da podsetim – Novak je osvojio Vimbldon a da je jedino takmičenje na travi na kome je pre toga učestvovao bila „dvestapedestica“ na Majorci, i to u dublu. Olimpijda mu je, dakle, pružila neophodan broj mečeva za pripremu za Njujork – ali stvorila i neke poteškoće. Siguran sam da mu je bilo krivo jer je osećao da je razočarao svoje poklonike, iako je učinio sve što je mogao da osvoji medalju; no – to ostaje u prošlosti.

Novaku će biti veoma teško i zahtevno da osvoji svoj 21. Grend Slem, jer je to – po meni – materijalistički cilj za koji će imati još barem 12 prilika da ga ostvari. Pritisak da realizuje taj cilj mu svakako neće biti od pomoći – ali ono za šta mislim da hoće je realizacija činjenice da bi ovo mogla da bude možda i jedina – ili najbolja – prilika u njegovoj karijeri da osvoji sezonski Grend Slem, nešto što mu nikada do sada nije pošlo za rukom. To bi za mene predstavljalo dovoljno jak faktor motivacije za Novaka da posmatra sebe kao favorita za osvajanje Ju-Es Opena – ali na način da sebi potvrdi da je favorit odigravanjem svakog udarca, poena, gema, seta i meča na najvišem mogućem nivou. Intenzitet njegove igre i emotivna posvećenost bi morali da budu neverovatno jaki kako bi se pobedilo u svih sedam mečeva do osvajanja turnira, i smatram da bi cilj osvajanja sezonskog Grend Slema trebao da mu imponuje u smislu podstreka da u Njujorku bude igrački najbolji i mentalno najstabilniji da bi to i ostvario.“

foto: Profimedia

Koje igrače vidite kao potencijalne učesnike polufinala u muškom singlu?

"Ta predviđanja su, naravno, potpuno provizorna – ali smatram da je trenutno Saša Zverev najuspešniji igrač na turneji, da je veoma teško pobediti ga u pet setova – i mislim da je veoma mali broj igrača koji to sada mogu da urade. Isto tako, mislim da je veoma zahtevno dobiti i Cicipasa i Medvedeva – a da pored njih imamo i nekolicinu veoma opasnih igrača, kao što su Denis Šapovalov, Mateo Beretini, Andrej Rubljov – pa i Feliks Ože-Aliasim – za koje smatram da bi teško mogli da osvoje turnir, ali da mogu da dobiju bilo koga.

I pored toga, mislim da Novaku glavnu pretnju ne predstavlja ni jedan od ovih igrača, već izazov da ceo turnir odigra u najvišoj formi. Jednostavno, on mora da bude dominantan u prvih pet mečeva da bi ušao u polufinale na željenom nivou. Eto, zamislite da mora da igra protiv Pabla Karenjo-Buste u četvrtom kolu, a zatim protiv Denisa Šapovalova u četvrtfinalu i onda Saše Zvereva u polufinalu i Danila Medvedeva u finalu – a da možda i pre svih njih bude imao dva naporna meča u ranijim fazama turnira... Biće veoma zahtevno za Novaka da pobedi svaki meč u ovakvoj seriji a da pritom ne izgubi barem delić samopouzdanja i fizičke energije. To je ono što za mene predstavlja najveću brigu kada je Novak u pitanju; ponavljam – ne bojazan od bilo kog igrača, već od takvih specifičnih okolnosti i zahteva situacije.

foto: Profimedia

Sve je veći broj igrača koji sada veruju da imaju šanse da dobiju Novaka na tvrdoj podlozi, i da smatraju da je upravo tvrda podloga ta na kojoj mogu da igraju svoj najbolji tenis. Naravno, Đoković je bez sumnje najbolji igrač na tvrdoj podlozi svih vremena, ali je mlađim i manje iskusnim izazivačima lakše da igraju protiv njega upravo na toj podlozi – u poređenju sa šljakom i naročito travom. Ukratko, spisak najvećih pretendenata na visok plasman u Njujorku je odavno poznat, a za Novaka je najvažnije da sačuva fizičku energiju u mečevima pre finala kako bi ostvario svoj karijerni cilj", ističe legendari Šveđanin.

Kakva je vaša procena toka turnira u ženskom singlu na Ju-Es Openu?

„Kod dama je sve potpuno neizvesno na ovom Ju-Es Openu, jer bih bez problema mogao da vam navedem barem 25 imena potencijalnih osvajačica turnira. Iskreno, nemam predstavu o tome koju igračicu bih izdvojio kao favoritkinju za trofej – i ne zato što među njima nema super-zvezda, već zato što je toliko veliki broj onih koji imaju tzv. „veliku igru“. Raspolažu jakim servisima i udarcima, teško im je oduzeti servis, i kada sučelite takve karakteristike u formatu na dva dobijena seta – ono što može da odluči je koliko ste uspešni u igri sa puno rizika – koja je neophodna da biste pobedili u takvom meču. Shodno tome, sreća će biti ta koja će odlučiti pobednice u glavnim mečevima – i sreća je taj faktor zbog koga je nemoguće dati prognozu koja igračica bi mogla da osvoji ovaj turnir.

foto: Profimedia

Jasno je da je Naomi Osaka najbolja igračica sveta na tvrdoj podlozi, iako prolazi kroz „sve i svašta“. Ipak, kada je „svoja na svome“ i naročito na Grend Slemovima i tvrdoj podlozi – ona se mora smatrati za favorita. Čini mi se da se sve bolje nosi sa svojim problemima na pres-konferencijama, i dok god je tako – ona bi za mene mogla da bude favorit broj 1. Ali, ponavljam, veoma je teško odrediti se po ovom pitanju – jer imamo toliko puno sjajnih igračica sa moćnim stilom igre danas...", zaključuje Vilander.

kurir.rs/Vuk Brajović