SRAMNO PROVOCIRAO NOVAKA TOKOM MEČA, SUDIJA SE "PRAVIO LUD"! Đoković: Taj tip je tačno znao šta radi i to je to! VIDEO

Najbolji teniser sveta je zabeležio ubedljivu pobedu protiv Grikspora 3:0 i plasirao se u treće kolo US opena.

Meč je obeležilo skandalozno ponašanje publike. Jedan navijač je došao na Artur Eš stadion s namerom da Novaka izbaci iz takta. Ispuštao je krike u momentima kada se Novak spremao za važne udarce, kako bi ga poremetio i što je najgore, sudija je tolerisao takvo ponašanje.

Početkom trećeg seta Novaku je "prekipelo"... Zahtevao je od arbitra da reaguje.

Djole poludeo zbog navijaca koji su ispustali zvukove tokom meca pa ih opsovao sa Je*** ti mater ja smr***vu pic.twitter.com/ghz9l9MLGB — Nolekralju19 (@nolekralju19) September 3, 2021

"Kada teniseri govoro o tome nekom ko voli timske sportove poput fudbala i košarke, reći će na našu situaciju: “Kakvo razmaženo derište”. Ali, ovi ljudi pričaju dok mi igramo. Ovo je drugačiji sport. Dosta je buke tokom noćnih mečeva, ali to mi toliko ne smeta. Nekada ljudi od uzbuđenja tokom poena vrisnu, ispuste neki zvuk, kako god. To je u redu. Ali, ako neko to konstantno radi namerno, onda nema tolerancije za to, nije u redu. Onda to više nije u redu, nisam pomirljiv sa time i to nije fer. Taj tip je ispuštao neki zvuk vriska pre mojih udaraca za poene, pre toga je to uradio nekoliko puta, posle toga opet… To nije bilo lepo. Nemam problem sa samom bukom, nemojte me shvatati pogrešno, to je važno, za okruženje, publiku, ali kad neko ovo radi sa namerom. Taj tip na koga sam pokazao je tačno znao šta radi i to je to" rekao je Novak nakon meča.

Kurir sport