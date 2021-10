ESTONKA ŠOKIRALA SIMONU HALEP: Anet Kontavejt osvojila titulu u Klužu

Estonska teniserka Anet Kontavejt osvojila je titulu u Klužu pošto je pobedila domaću teniserku Simonu Halep sa 6:2, 6:3. Kontavejt, 14. igračica sveta je do pobede na 18. teniserkom na WTA listi došla za sat i 11 minuta. U prvom setu Estonka je vodila sa 5:1, a Halep bivša prva teniserka sveta je u narednom gemu uspela da vrati jedan brejk.

Ipak već u sledećem gemu Kontavejt dolazi do novog brejka i do prednosti u setovima. Početak drugog seta pripao je Rumunki, koja je povela 2:0. Kontavejt u nastavku uzima pet uzastopnih gemova, a do pobede dolazi nakon iskorišćene četvrte meč lopte. Ovo je Estonki peta titula u karijeri, a prošle nedelje je slavila na turniru u Moskvi.

