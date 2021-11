BIO SAM IZNUREN! Novak pred nastup u Torinu: Trka za istorijom me iscrpela, bio mi je potreban odmor

Nekoliko meseci odmora.. Ulaziš u ovaj turnir posle nekoliko meseci odmora i sa titulom u Parizu, da li si svežiji?

"Da, mislim da sam svežiji jer nisam igrao tako mnogo turnira kao ranijih godina, ali sam imao nekoliko iscrpljujućih takmičenja, kao na grend slemovima. Kad kažem iznuren, ne mislim isključivo fizički, već mentalno i emotivno, zbog pritiska koji sam imao, da dođem do istorijskog učinka. To me je mnogo umorilo, tako da sam osećao da mi je potreban odmor, da se regenerišem, pokušam da se spremim za jak finiš godine. Sezonu turnira u dvorani sam počeo veoma dobro, nadam se da ću sve završiti dobrim izdanjem za kraj godine".

Osvajao si ATP finale pet puta, ali ne od 2015. Smatraš li da je tutnir postao izazovniji prethodnih godina?

"ATP Finale dolazi na kraju sezone. U prvoj fazi moje karijere to je bio jedan od mojih najuspešnijih turnira, jednom sam uspeo da ga osvojim tri puta zaredom. Da, od 2015. nisam osvojio titulu, bilo je finala i polufinala. Možda je to bilo zbog energije potrošene tokom sezone, kada nije ostajalo mnogo energije u rezervoaru, ali takođe, izgubio sam neke tesne mečeve. Protiv Dominika Tima pre nekoliko godina, prošle godine u taj-brejku u polufinalu. Radi se o tome da igrate na najvišem nivou protiv osam najboljih na svekom meču. U putanju je jak intenzitetm jak zahtev od vas da budete najbolji. Moglo je i da se radi o tome da imam poluprazan rezervoar, tako da nisam mogao da igram najbolje u baš svakom meču. Zahteva četiri ili pet mečeva od vas da biste osvojili turnir. Takav je format, igra svako sa svakim, omogućava vam da izgubite meč, nekad i dva da se kvalifikujete u polufinale, što smanjuje pritisak, ali i dalje zahteva mnogo energije da se trijumfuje. Takođe, Dimitrov, Cicipas, Zverev, neki od pobednika prethodnih godina, svi imaju prve titule tamo. Većini njih je to bilo da igraju prvi ili drugi put, bili su sveži, motivisani, nisu imali šta da izgube za razliku od nas koji smo tam bili dugo. Drugačiji je osećaj, ali to bi mogao biti jedan od razloga".

Kako je biti u Torinu, na novom mestu?

"London je bio veoma uspešan za ATP Finala. Preko deset godina se igralo u O2 Areni, jednoj od najspektakularnijih na svetu. Nije moglo biti bolje, hala je bila puna na svakom meču, bilo je to zadivljujuće mesto za borbu osmorice najboljih na kraju godine. Oduvek sam bio onaj koji se zalagao da se turnir premešta češće po svetu, jer sam osećao da nema bolje promocije od te da najboljih osam igra svakog dana u raund robin sistemu, promovišući tenis, ATP Tur, ne može bolje od toga. Bio sam za to da putuje, da se menjaju gradovi na tri-četiri godine, ali razumem i komercijalnu stranu priče i zašto smo tako dugo bili u Londonu. Sada smo u Torinu, u zemlji koja voli sport. Tenis je u ekspanziji u Italiji, posebno kod tenisera, poslednjih godina uz uspon Beretinija, Sinera, Fonjinija, koji su napracvili velike iskorake. Sjajno je videti uzbuđenje ljudi za ovaj turnir. Sjajna je atmosfera, svi podržavaju igrače, posebno Italijane. Nadam se da ćemo imati sjajan turnir, dvorana je prelepa, organizacija je sjajna, svi žele da se završi godina na najbolji mogući način".

foto: Profimedia

O meču sa Rudom?

"Kasper je jedan od najvrednijih igrača na Turu, zaslužuje apsolutno da bude ovde. Kvalifikovao se, imao je impresivnui godinu, osvojio mnogo titula, bio je jedan od najkonstantnijih igrača u sezoni i napredovao je mnogo. Na tvrdoj podlozi, koja mu nije omiljena, jer je najviše uspeha u karijeri imao na šljaci, mogu da kažem da je napredovao mnogo. Pre svega kako se kreće i udara lopticu, i njegovo pozicioniranje je drugačije. Sve to je zahvaljujući radu, posvećenosti i pokušaju da usavrši igru. Divan je momak, dobro se slažemo. Nismo se sastajali mnogo, osim taj jedan put na šljaci. Bilo je tesno. Znam da nema šta da izgubi, igra prvi put, želi da se dokaže. Znam da će dati sve od sebe, ali biću spreman za borbu, nadam se da ću otvoriti turnir onako kako sam završio turnir u Bersiju".

Gde je sad PTPA?

"PTPA još nije na mestu na kom želimo da bude, u smislu dugoročnih ciljeva. Pred nama je još dug put. Očekujem da se brzo nametnemo kao sistem i kao struktura u teniskom eko sistemu. Možda su mediji ili igrači očekkivali da sve ide brže, ali nije moguće. Kad smo osnovani, nismo bili priznati od strane bilo kog rukovodećeg tela ili asocijacije u tenisu, tako da je to slučaj i dalje. To čini naš put izazovnijim, ali ne zaustavljamo se. Idemo napred, zapošljavamo sve više ljudi u strukturu, na liderska mesta, ljude sa iskustvom. Uskoro ćemo objaviti neke stvari, tako da idemo dalje. Određujemo kakve bi drugačije mogle da budu strategije, koje zavise od reakcije na sve koji su u sistemi. Želimo da budemo prihvaćeni i poštovani, da budemo sto odsto igračka asocijacija, jer verujemo da igrači moraju da budu stopostotno zastupljeni, što sada nije slučaj. Kao što sam rekao, nismo imali mnogo pozitivnih reakcija od bilo koga, tako da ćemo videti kako idu stvari u narednom periodu i odrediti šta dalje treba da se preuzme".

foto: Profimedia

Rekli su da će prelaskom turnira u Torino nagrade doći do 14 miliona, ali stvarnost je da sada nije ni upola tako. Kako to objašnjavate, je li to zabrinjavajuće?

"Nisam bio svestan te informacije, zaista. Ipak, shvatam da se kao logičan zaključak nameće da smo imali ove kovid uslove u poslednjih godinu i po, što je veliki izazov za ATP i turnire. To smo dobili kao opravdanje za smanjenje nagradnih fondova. Ipak, sad vidimo da je na većini turnira dozvoljen skoro pun kapacitet na tribinama, tako da to menja stvari. Nedavno sam čuo da će Pariz uraditi drugačije, jer su imali sto posto kapaciteta, pa će povećati nagrade i vratiti se na normalan nivo. To je sjajan znak, ne radi to svaki turnir, ali bi bilo sjajno da slede taj primer, jer posle svega, mnogo igrača zavisi od novca koji zarađuju na turnirima. Znam da je borba na svim nivoima, kod igrača, turnira, na svim nivoima, ali kako se polako vraćamo normalnijoj situaciji, koja je bila pre kovida, osećam da nagrade treba da rastu. Nisam zabrunut nešto posebno za nagrade, ppsebno ne za ATP finale, jer je ovo jedan od najvećih proizvoda na ATP tržištu. Uvek je bilo tako. Prešli smo iz Londona u Torino, postoji jak interes sponzora iz cele zemlje, možda ove godine je drugačije zbog kovida. Nisam siguran, nemam dovoljno informacija, ali ne mislim da bi trebalo da bude značajnije razlike u nagradama između Londona i Torina", poručio je Đoković.

Kurir sport