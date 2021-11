ŠOK! SRĐAN ĐOKOVIĆ: Novak verovatno neće igrati Australijan open POD OVIM UCENAMA!

Srđan Đoković izneo je svoj stav na temu oko koje bruji ceo svet - obavezna vakcinacija igrača za Australijan open.

- Što se tiče vakcina i nevakcina, lično je pravo svakog od nas da li ćemo se vakcinisati ili ne. Niko nema pravo da nam ulazi u tu intimu, to je i ustavom zagarantovano. svako ima pravo da odlučuje o svom zdravlju. Da li je vakcinisan, to je njegovo ekskluzivno pravo. Da li će to objaviti, mislim da neće. Ni ja ne znam tu odluku, a u da je znam, ne bih je podelio sa vama. On ima pravo da odluči kako želi - rekao je Srđan Đoković gostujući na TV Prva.

Dotakao se potom i same odluke Novaka koja će uslediti...

- Bilo je neprijatno zbog saopštenja tih vlastodržaca u pokrajinama u Australiji, koji su dali sebi za pravo da prozivaju devetostrukog šampiona Austalije. Da li će se on tamo pojaviti, zavisi od njih kako će da se postave. On bi to želeo svim srcem, jer je sportista, a i mi bismo to voleli. Pod ovim ucenama i uslovima, verovatno neće. Ja to ne bih uradio. A on je moj sin, pa vi zaključite sami.

foto: Printscreen

Udario je Srđan na prvog čoveka AO.

- Koja je to priznata vakcina, gospodine Kreg? Nije priznata ruska? Po našim kriterijumima su priznate samo kineska i ruska. Slobodarski svet broji 90 odsto stanovništva na planeti. Za nas je to ruska i kineska. Priznajte i njih i vašu vakcinu, sa zadovoljstvom. Mislim da to nije u redu, jer rusku i kinesku ne priznajete.

Poruka za kraj bila je više nego jasna:

- Tu činjenicu sa vakcinama moraju da shvate! Neprihvatanje ove ili one vakcine je smešno, da ne kažem drugu reč. Nikada nećemo da delimo vakcine ili narode odakle god ko dolazio. Mi smo deo sveta i vakcine su deo sveta odakle god da dolaze.

Kurir sport

Bonus video:

03:30 ČAST JE IGRATI ZA SVOJU ZEMLJU! Đoković uzbuđen zbog nastupa za Srbiju: Nedostajao mi je ovaj osećaj! 2