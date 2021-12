UŽIVO, VIDEO! OVO NIJE OBIČNO POLUFINALE: SRBIJA - HRVATSKA (16), komšijski derbi za finale Dejvis kupa! Poznato je ko igra prvi

TOK MEČA

Selektor Srbije Viktor Troicki odredio je tim za polufinale protiv Hrvatske.

Prvi će na teren Dušan Lajović protiv Borne Goja, zatim Novak Đoković igra protiv Marina Čilića. Za dubl su planirani Nikola Ćaćić i Novak Đoković protiv Nikole Mektića i Mate Pavića.

Najbolji teniser Srbije i sveta Novak Đoković, u najavi meča protiv Hrvatske rekao je da to nije "obično polufinale".

Srbija i Hrvatska od 16 časova u Madridu igraju za finale Dejvis kupa.

"Očigledno postoji veliko rivalstvo jer su to susedne zemlje, i uvek postoji ekstra pritisak, dodatna motivacija i dodatna očekivanja obe nacije i očekuje se pobeda. Bez obzira na to šta se desi na terenu, ono što je veoma lepo u smislu pozitivne poruke i poštoavnja i prijateljstva sa tim momcima na terenu i van njega. Siguran sam da će se oba tima potruditi dapobede. Nije to samo polufinalu, igraju Hrvatska i Srbija i to nam je dodatno značenje", rekao je Novak Đoković.

Srbija i Hrvatska su dva puta igrale u Dejvis kupu, i Srbija ima stopostotan učinak. U godini kada je osvojena "salatara" Srbija je te 2010. godine u Splitu bila ubedljiva sa 4:1. Pet godina kasnije u Kraljevu bila je još ubedljivija - 5:0.

Jasno je da će Novak Đoković biti prvi reket Srbije, ali će tek sat vremena pred početak meča biti poznato ko će biti drugi reket. Selektor Viktor Troicki je do sada isprobao trojicu tenisera, Dušana Lajovića, Filipa Krajinovića i Miomira Kecmanovića. Ukoliko srpski tim povede sa 2:0 u singlovima, jasno je da će dubl biti nevažan, ali ako bude nerešeno, onda je jasno da će Novak Đoković sa Nikolom Ćaćićem pokušati da izbori finale.

Jasno je i da je u pomenutom dublu Hrvatska veliki favorit. Razlog je jednostavan, Mektić i Pavić su najbolji dubl na svetu i protiv svakoga imaju ulogu favorita.

Novak Đoković je favorit protiv Marina Čilića, protiv koga vodi sa 17:2.

Ostaje, dakle, ključ prvi meč u kome će igrati drugi reketi. Za Hrvatsku će po svemu sudeći na teren Borna Gojo, jedno od najvećih iznenađenja na turniru, teniser koji je dobio Sonega u Italiji i odveo Hrvatsku dalje. Ipak, sva trojica tenisera Srbije koji konkurišu za meč su bolje plasirani od Goja i imaće ulogu favorita, ali to svakako i na delu treba sprovesti.

