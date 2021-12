LJUDI, PA ON JE NAJZDRAVIJI ČOVEK NA SVETU! Legenda kao NIKO DO SADA brani Đokovića od LAŽI sa zapada: Zašto bi Novak to uradio?!

Pripreme tenisera i teniserki za Australijan Open su uveliko u toku, a još uvek nije poznato da li će titulu u muškoj konkurenciji braniti najbolji teniser sveta. Naravno, razlog je obavezna vakcinacija koju traži država Viktorija u kojoj se nalazi Melburn.

Dok Đokovića konstantno napadaju mediji i navijači širom sveta sa neosnovanim tvrdnjama da je Srbin tražio izuzeće od pravila vakcinacije, kao glas razuma javio se Pol Meknami, nekadašnji prvi igrač sveta u dublu i bivši direktor Australijan Opena.

On je poručio da Novak ima pravo da ne otkriva svoj status i da bi ljudi trebalo da poštuju njegovu odluku.

- Ja to zovem fantazijom, nije istina da je Đoković zatražio medicinsko izuzeće. Da jeste, mi ne bismo znali za to. Čak i novinari to ne mogu da potvrde. Moguće je da se neko prijavio i moguće je da je to Đoković, ali nema razloga pomisliti na to - rekao je Meknami i nastavio da brani najboljeg na svetu:

- Zašto bi Đoković aplicirao za medicinsko izuzeće u Australiji? On je najzdraviji čovek na planeti. On samo želi da zaštiti svoja prava na privatnost. U suštini, on nikada nije rekao da je protiv vakcinacije. Nikada to nije rekao. Ljudi samo interpretiraju po tome kako se on nosi sa tim problemom - rekao je Meknami.

Na samom startu godine Đoković bi trebalo da vodi reprezentaciju Srbije na ATP kupu u Sidneju, a igranje prvog grend slema u sezoni zakazano je za period od 17. do 30. januara.

