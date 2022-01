JELENA DOKIĆ RASKINULA SA HRVATOM: Čuvena teniserka objavila da su ona i Tin posle 19 godina stavili tačku na veliku ljubav (FOTO)

"Mnogo se priča i spekuliše oko mog poslednjeg posta, pa ću se pozabaviti situacijom.

Posle skoro 19 godina provedenih zajedno, Tin i ja smo odlučili da raskinemo. Ponekad se takve stvari dešavaju, ljudi se rastaju i tako je najbolje.

Molim vas da se uzdržite od ružnih komentara o nama i naših 18 i po godina zajedno, a posebno molim one koji žele da daju gadne komentare na osnovu nacionalnosti i vere da to ne rade. Negativni komentari nikome ne pomažu, posebno meni, pa vas molim da budete ljubazni. Lagala bih ako bih rekla da mi ide dobro, ali daću sve od sebe da se izlečim i oporavim i procesuiram ovaj bol i traumu i ako ništa drugo, umreću pokušavajući.

foto: Instagram

Dala sam u ovoj vezi sve od sebe, svoje srce i dušu i toliko sam se borila do kraja, ali na kraju nije bilo dovoljno ovog puta, ali se nadam da me još uvek čeka sreća i ljubav negde tamo.

Ovo je teško, boli me, povređena sam, izgubljena sam i trenutno se sve svodi na to da ustanem iz kreveta ujutru i stavim jednu nogu ispred druge. Moraću ponovo da naučim da hodam pre nego što budem mogla da potrčim kada su ljubav i sreća u pitanju, ali daću ovom procesu lečenja sve od sebe. Ja sam borac i boriću se do kraja, moja snaga i volja da idem dalje i živim ponovo će biti na ispitu, ali sam to radila i ranije pa se nadam da ću moći ponovo.

foto: Pritnscreen/Instagram

Poštujte moju privatnost u ovom trenutku, za sada neću ništa više komentaristai. Tinu želim sve najbolje i nadam se da će pronaći ono što traži. Najbližim ljudima, hvala na podršci i svim telefonskim pozivima u svako doba dana i noći. I svim mojim fanovima hvala vam na podršci tokom poslednjih nekoliko nedelja, nemam snage da odgovorim, ali samo znam da sam pročitala svaku vašu poruku i da je veoma cenim. Ostaje mi do znanja da imam toliko ljudi koji me brinu i podržavaju, posebno u teškim vremenima.

Volim vas sve i vratiću se, nadamo se, jača nego ikada i na mnogo boljem mestu.

Hvala vam", poručila je putem Instagrama Jelena Dokić.

foto: Pritnscreen

(Kurir sport)