AUSTRALIJA ZA MENE VIŠE NIJE DRŽAVA! Legendarni Ćiro Blažević se DIVI Novaku: Poslao poruku koja ODZVANJA! VIDEO

Harizmatični stručnjak je javno podržao najboljeg tenisera sveta i naglasio kako Australiju više ne smatra uređenom zemljom.

"Njegovi rezultati su takvi da ih niko ne može zaseniti. On je po mom mišljenju najveći sportista ove planete. Uskratili su mu mogućnost da osvoji 21. trofej. I on je grešio, ali oni su ga maltretirali. Australija za mene više nije jedna uređena zemlja. Da njega drže kao nekog kriminalca. Ja njega obožavam, nisam nikad imao priliku da mu stisnem ruku da ga upoznam. On je sportista koji nema nikakvih predrasuda, činjenica da je uzeo Ivaniševića za trenera to najbolje potvrđuje" rekao je je Blažević u emisiji "Nedeljom u 2".

Legendarni Hrvat se potom osvrnuo na temu vakcinacije.

- Žalostan sam jer je ostavio na sebe ozbiljnu fleku, nije smeo tako deklarativno da kompromituje nešto što spašava čovečanstvo. S obzirom na njegov značaj, mogao je pomoći čovečanstvu da je rekao "Vakcinisaću ću se". Ja nemam šta reći Đokoviću za ovo o vakcini jer ja ni svoju decu ne mogu da nagovorim da se vakcinišu. Oni imaju neke svoje stavove i razmišljanja koja su idiotska, poručio je čuveni Ćiro.

Kurir sport