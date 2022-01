KRAJ SAGE U MELBURNU ZA ŠPANCA: Prvi se protivio što je Novak dobio izuzeće, a sada ga je Beretini poslao kući!

Kada je najbolji teniser sveta Novak Đoković došao u Melburn, jedan od prvih koji se javio da protestuje bio je Pablo Karenjo-Busta. Španac koji je u više navrata pokazao da ne voli srpskog tenisera.

On je izbačen sa Australijan opena, a Noletovi navijači su već poceli da slave zbog toga i da dele jedan od ranijih Pablovih snimaka kada je napravio haos na terenu i bacao svoje stvari. Njega je pobedio Mateo Beretini iz Italije sa 7:5, 7:6 (7:4), 6:4.

foto: AP

Italijan, koji je često hvalio Srbina, u narednom kolu će igrati protiv Gaela Monfisa. Francuz je pobedio Miomira Kecmanovića u osmini finala sa 3:0 (7:5, 7:6, 6:3).

Busta je bio deo meča na US Openu na kom je Đoković diskvalifikovan, a kada je srpski as došao u Australiju među prvima je imao šta da kaže i to u negativnom kontekstu po srpskog igrača.

Kurir sport