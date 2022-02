SVET PONOVO BRUJI O NOLETOVOM VAKCINISANJU! Evo šta o tome za Kurir kaže legendarni Radmilo Armenulić

Jedan od stručnjaka koji su prvi rekli da bi to za Đokovića bilo najbolje rešenje je legendarni teniski trener Radmilo Armenulić. U izjavi za Kurir on kaže da nije promenio mišljenje.

- Da, tako mislim i sada - kaže Armenulić za Kurir i dodaje:

- Video sam tu vest, odnosno izjavu dotičnog novinara, ali poverovaću u to tek kad čujem od samog Novaka. I ranije sam govorio da on treba da se vakciniše jer bi mu to bio izlaz u ovoj situaciji. Vakcina mu visi kao mač iznad glave.

foto: Aleksandar Jovanović Cile

Dešavanja u Melburnu vrlo su negativno uticala na Noleta. Ne samo da mu nije omogućeno da odbrani trofej već nije mogao da se koncentriše na tenis i treninge. Na sve se nadovezao Nadal, koji je osvojio 21. grend slem.

foto: Profimedia

- Đokovića čeka izuzetno teška sezona, moraće da se dobro pripremi, da igra turnire na šljaci, kao što je onaj u Monte Karlu na primer, kako bi bio maksimalno spreman za Rolan Garos. Još jedna otežavajuća okolnost je što je Rafael Nadal osvojio Australijan open, a poznato je da je Pariz njegov turnir, podloga koja mu najviše odgovara. Uostalom, tu je bio najbolji 13 puta. Ukoliko bi i sada osvojio Roland Garos, pobegao bi Novaku za dva grend slema, a to se vrlo teško stiže - dodaje Armenulić.

foto: Profimedia

Na pitanje kako gleda na neočekivano dobru kondiciju i izdržljivost Španca u finalu u Melburnu, odgovorio je: - Očigledno se dobro pripremio, ima sjajan tim oko sebe. Jeste malo čudno što je nakon šest meseci od povrede osvojio tako jak turnir, ali pošlo mu je za rukom.

P. G. / Kurir sport