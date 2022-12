POTPUNO JE PROMENIO PLOČU! Pre nekoliko meseci je ŽESTOKO kritikovao Novaka, a sada mu se DIVI i na sva usta ga HVALI!

Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće u januaru na Australijan openu, gde će pokušati da 10. put u karijeri osvoji ovaj prestižni Grend slem.

Kameron Nori smatra da je Novak prvi favorit za osvajanje Australijan opena, i takođe je istakao da vrlo poštuje našeg asa.

- Imao je neverovatnu godinu iako je igrao na ograničenom broju turnira. Veoma ga poštujem, neverovatan je način na koji je završio ovu sezonu. Igrao sam s njim na Vimbldonu, pružio sam mu otpor. Dobro je porediti se s njim - kazao je Nori.

Britanski teniser ima velike ambicije i ciljeve.

- Želim da budem svetski broj 1, to je veliki cilj za mene. Očigledno ima mnogo stvari koje prvo moram da popravim. Težak je i dug put do te pozicije. S obzirom na to da neke od legendi ove igre polako padaju, postoji mnogo šansi i prilika. Osećam da sam među najboljim igračima na svetu, treniram sa njima i pobeđujem ih i igram tesne mečeve sa njima. Tačno sam tamo gde želim da budem i želim da nastavim da se trudim i napredujem.

Podsetimo, Kameron je pre nekoliko meseci iskritikovao srpskog tenisera, za kog se znalo da će učestvovati na Završnom mastersu još pre nego što je obezbedio mesto.

- Novak se očigledno kvalifikovao sa Vimbldona, tako da to izgleda malo čudno. Ne znam da li je to pravilo bilo i ranije, ali mi deluje nepravedno - kazao je tada Britanac.

Inače, prema pravilima osvajači Grend slemova koji obezbede mesto među Top 20 sigurno će učestvovati na turniru.

