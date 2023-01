NOLE JE SVE LUĐI I LUĐI, NIJE SA OVE PLANETE! Šokantne reči Ivaniševića: 97% igrača bi se ODMAH POVUKLO SA TURNIRA!

Nije bilo lako biti u loži Novaka Đokovića tokom finala Australijan opena, a najteži posao imao je Goran Ivanišević.

Trener srpskog tenisera navikao je da dobija kritike tokom mečeva, a ovaj put mu nije bilo prijatno.

Tokom drugog seta Đoković je imao šta da poruči čuvenom hrvatskom teniseru, o čemu je Novak i govorio posle meča.

A, Ivanišević se obratio novinarima pre konferencije za medije srpskog tenisera.

Uprkos problemu sa povredom koji je bio primetan u uvodnim mečevima u Melburnu, Novak je stigao do završnice i titule.

"Hajde da probam ovako. Ne bih rekao 100%, ali 97% igrača na turu bi, ako u subotu dobiju rezultate magnetne rezonance, otišlo pravo u sudijsku kancelariju i povuklo se sa turnira. Ali ne i on. On je sa druge planete. Njegov mozak radi drugačije. Sa njim radim četiri godine, ali još uvek se ponekad čudim kako njegov mozak radi. Dao je sve, 77 terapija dnevno. Svaki dan je bio sve bolji i bolji. Nisam ovo očekivao, iskreno. Bio sam šokiran", rekao je Ivanišević.

Opisao je čuveni Hrvat i kako izgledaju dani sa Novakom.

"Učim sve vreme. On je sve luđi i luđi", rekao je Goran i dodao:

"To mogu sada da kažem. Nema kraja ludilu. U pozitivnom smislu. Čovek je neverovatan. Ne znam kako to da opišem. Mislio sam da sam sve video, ali onda vidiš ovo. Verovatno ću još nešto novo videti. Neverovatno. Znam da je bio emotivan na terenu, nije bitno. Mi pričamo, on priča… ali kao što sam već rekao, način na koji je osvojio turnir, kako je igrao danas, bilo je dobrog, bilo je lošeg tenisa, ali nije važno jer je na kraju osvojio 10. titulu na Australijan openu. Borba između Španije i Srbije je kao u rukometnoj utakmici. 22:22 je trenutno. Sada će biti interesantna godina".

Osvrnuo se i na "sukob" tokom finalnog meča.

"Mogao bih o tome da pričam 10 dana. Ja sam bio teniser i bio sam isto pomalo lud. Razumem kako se oseća. Razumem emocije. Ovo je finale gren slema. Ne smeta mi. Ako će mu to pomoći, razgovarali smo već o tome. Ne smeta mi. Rekao sam mu ‘možeš da mi kažeš šta želiš, ali moraš da pobediš. U suprotnom, imaćemo problem’. Sve dok pobeđuje, dobro je".

Ivanišević je otkrio i da se slaže sa mišljenjem Đokovića da je pobeda u finalu Australijan opena ove godine najveća u njegovoj karijeri.

"Morao bih da se složim sa onim što je Novak rekao, definitivno najbolja titula u karijeri, ne samo zbog toga šta se sve desilo prošle godine i zbog toga što se vratio, nego i zato što su poslednje tri nedelje bile ekstremno teške. Mislio sam da sam 2021. video sve, kada je slavio ovde uz probleme sa trbušnim mišićem… Ali ovo je bilo neverovatno. Igrati ovako, sve bolje iz dana u dan, to je impresivno".

foto: EPA/Andrej Cukić

Na zanimljiv način je Ivanišević uporedio Đokovića sa jednim od najvećih fudbalskih klubova svih vremena.

“Nole vam je Real Madrid, a kada te Real Madrid zove da mu budeš trener… kada radiš sa Novakom to je 24 sata nervoza, stalno se nešto dogadja. Još nisam svestan da je on sve ovo napravio. Meni je čast što sam sa Novakom, učim od njega, jezik nam dosta pomaže, dosta je bolje kada svi pičamo istim jezikom. Ali kad me prostreli pogledom, nije lako!” “Emocije su ogromne. Kada on dodje i vidiš da sve mora da izbaci iz sebe, trpeo je puno toga, ali cela atmosfera… Bojao se kako će ga ljudi primiti ovde, ali već u Adelejdu je sve bilo dobro. Sve je prošlo super. Šta je uradio, 22 titula, 10 Australijan opena...".

"Dan kada ne igraš meč bio je kao kada dođe predsednik u neku zemlju, i dobije raspored, a njegov raspored se samo sastojao od terapija. On je proveo više vremena u kolima idući na terapije nego na terenu. Došla je i Marijana, da ja nisam video kako su joj vizu izvadili, pomislio bih da se to ne dešava... i eto uspeo je! Najviše me je bilo strah protiv Dimitrova".

Kurir sport