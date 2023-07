OTAC GA JE BRUTALNO TUKAO PRED OČIMA JANKA TIPSAREVIĆA! Čudo od deteta kome su dolari udarili u glavu: Odoh kući da BROJIM MILIONE

Teško da se kontroverzniji teniser ikada pojavio... Čak i Nik Kirjos "mala beba" za njega. A, mogao je da bude čovek koji će biti u godinama u vrhu svetskog tenisa.

Ovo je neverovatna životna priča Bernarda Tomića

Teniser koji je postao više poznat po svojim ispadima, nego igri... Tokom čitave karijere koja je po mišljenjima stručnjaka uništena, zbog mentalnog sklopa ovog Australijanca hrvatskog porekla, dešavali su se ogromni skandali.

Bernardu su roditelji rođeni u Tuzli, ali su u potrazi za boljim životom otišli u Štutgrat gde je ovaj teniser i rođen.

Nekoliko godina kasnije Bernard se sa svojom porodicom preselio u Australiju gde je dobio državljanstvo. Njegov otac Ivica je u međuvremenu postao poznati trener, dok je majka Adisa posle porođaja odlučila da se bavi menadžerskim poslom.

Jedna izjava može lepo da odslika suštinu "problema" oko Tomića.

Jednom prilikom pitanje novinara "da li ovaj neuspeh može da bude prekretnica u njegovoj karijeri", Tomić je odgovorio u svom prepoznatljivom stilu.

- Odoh kući da brojim svoj novac, to je sve što ću da radim. Da brojim milione. Uradite vi to što sam ja, zaradite 13 - 14 miliona. Srećno vam bilo. Ćao - rekao je Tomić.

To dovoljno govori, zar ne?

Dvostruki juniorski Gren slem šampion je stigao do četvrtfinala Vimbldona kao 18-godišnjak, i to iz kvalifikacija, 2011. godine. Prošle godine je stigao do treće runde Australijan Opena, ali je potom usledio njegov pad u poretku na ATP listi.

Ali to nije bilo sve

Osim ove izjave javnost će ga dobro pamtiti po skandalu iz noćnog kluba. Njegova tadašnja devojka je zbog preteranog konzumiranja droge kolabirala i završila u hitnoj pomoći.

foto: Facebook

Naime, Tomić je bio u noćnom provodu sa drugovima, a ti isti momci optuženi su da su devojci po imenu Pejdž Mekarti ubacili psihoaktivni medikament na Zapadu poznat kao 'Droga za silovanje' (Rape drug), a kod nas kao "španska mušica", posle čega je ona završila u bolnici.

Međutim, kako to vole da kažu krv nije voda, pa je po mnogima za sve ovo uzrok njegov otac, sada zvani Džon.

foto: Foto: EPA / Julian Smith

Džon Tomić, otac australijskog tenisera Bernarda Tomića, predhodnih godina zadobio je mnogo negativne pažnje.

Nakon što je udario sparing partnera svog sina Tomasa Druea, u javnost je procurela priča da Tomić maltretira i Bernarda. Džon je priveden u Madridu, a naš teniser Janko Tipsarević i Ukrajinac Aleksandar Dolgopolov svedoci su ovog događaja?!

Tomas Drue, sparing partner Bernarda Tomića, kaže da je udarac koji mu je zadao Bernardov otac Džon samo kulminacija višemesečnog zlostavljanja.

- Pljunuo mi je u lice, a onda je otišao i rekao je da mi neće platiti. Rekao sa mu: ’U redu, Džone, pravi si čovek. To je u redu. Platiće mi Bernard’. Onda me je udario glavom. Prethodnih šest meseci Džon me je svakog dana tretirao kao psa, bez imalo poštovanja. Treba ga udaljiti sa ATP tura – rekao je Drue, koji tvrdi da je video kako Džon udara i svog sina Bernarda.

foto: Reuters

Deluje da Tomiću ovi skandali itekako prijaju, pa koristi svaku priliku da bude u epicentru.

Ostaje žal samo zbog činjenice što su mnogobrojni stručnjaci predviđali blistavu karijeru Australijancu koja je skandalima uništena.

Kurir sport