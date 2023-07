VAVRINKA POKUŠAO DA ODLOŽI MEČ - ALI NOVAK JE KAO BRZI VOZ! Švajcarac posle poraza: Nisam na njegovom nivou

Drugi teniser sveta Novak Đoković plasirao se u osminu finala Otvorenog prvenstva Engleske u Vimbldonu, pošto je u trećem kolu pobedio Švajcarca Stana Vavrinku u tri seta, sa 6:3, 6:1, 7:6 (7:5).

"Bio je to težak meč kao što sam očekivao. Trenutno je najbolji igrač. Teško je bilo igrati protiv njega na Vimbldonu. Na kraju srećan sam zbog nastupa. Borio sam se do kraja. Bio sam više fokusiran na sebe. Nisam na njegovom nivou igre, ničega. Probao sam da odigram najbolji meč", rekao je Vavrinka koji je imao i veliku podršku publike.

foto: EPA/ISABEL INFANTES

"Bilo je sjajno. Atmosfera neverovatna. Bila je šansa da ponovo igram na Centralnom terenu. Uvek je posebno, igranje na travi, igranje u večernjem terminu protiv Novaka. Bilo je to posebno. Igrao sam bolje, uživao sam. Mogao sam da odigram malo bolje na kraju meča. Napravio sam dve greške u nizu. To nije bio najbolji momenat za to. Pozitivan turnir svakako", dodao je Švajcarac.

Za prolazak u četvrtfinale, Đoković će igrati protiv Poljaka Huberta Hurkača, koji je danas bio bolji od Italijana Lorenca Musetija.

(Kurir sport)