AKO NADAL TO URADI - BILO BI NADLJUDSKI! Francuz oduševljen povratkom Španca: Rafa je već pobedio!

Španski teniser Rafael Nadal posle skoro godinu dana pauze vraća se na teren.

Nadal je ove godine odigrao samo pet mečeva pre povrede kuka na Australijan openu, posle čega je morao da prođe i kroz operaciju u junu.

Nekadašnji francuski teniser Fabris Santoro, smatra da je poduhvat Španca da se vrati nakon povrede "kolosalan".

"Znam koji je napor potreban, da se mesecima nada povratku sa nesigurnošću u isti. To je kolosalno, biti spreman na to nakon svega što je osvojio", rekao je Santoro.

Nadalova najveža želja je da po 15. put osvoji Rolan Garos u svojoj karijeri.

"Preuzima rizik. Voleo bih da ide do kraja na Rolan Garosu, to je veliki izazov. Prema mom mišljenju, to i nije toliko važno. Ako osvoji Rolan Garos, to bi bilo nadljudski. Ako ne pobedi na mnogo mečeva, to je onda samo anegdota. On je pobedio već kada se vrati. Ne mogu da dočekam da ga vidim u Australiji", zaključio je Santoro.

Prva stanica za Nadala na putu ka povratku će biti turnir u Brizbejnu koji se igra od 31. decembra do 7. januara i poslednja je priprema pred početak prvog Grend slem turnira u sezoni Australijan opena, koji se igra od 14. do 28. januara.

