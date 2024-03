"IMA TAJ POGLED U OČIMA" Organizatori Indijan Velsa objavili snimak Novaka Đokovića! Srbin izašao na teren i UPLAŠIO konkurenciju!

Novak Đoković stigao je u Indijan Vels gde će nastupati prvi put još od 2019. godine, a organizatori su njegov dolazak najavili video snimkom.

Đoković je trenirao sa Sebastijanom Kordom, a na Instagram profilu Indijan Velsa pojavio se snimak sa terena uz komentar:

- On ima taj pogled u očima. Đoković je ozbiljan u teniskom raju.

Da li će Novak stići do prve titule ove sezone videćemo uskoro pošto je Indijan Vels na programu od šestog do 17. marta. Đoković je odlično prošao na žrebu, a protiv koga će igrati na startu turnira, kao i ko su mu potencijalni rivali do kraja takmičenja, možete videti na sledećim linkovima:

Kurir sport / Ž.S.

