NOVAK BRUTALNO ISKREN: Mislima sam fokusiran na grend slemove i igranje za svoju zemlju

Ne samo da je Novak po treći put na Grend slemovima pobedio neugodnog Roberta Karbaljes Baenu bez izgubljenog seta (6:4 6:1 6:2) nego je i sjajnim nastupom i ovoga puta verovatno “prelomio” i ovaj turnir i podigao igru na prepoznatljiv šampionski nivo koji su svi priželjkivali i najavljivali. Iako se stekao utisak da se špančeva pretnja “izduvala” gubitkom prvog seta i da je od tog momenta do kraja on bio “pročitana knjiga” za Novaka više se posmatralo na to kako će Novak upravljati svojim sistemom i mehanizmima igre, u kom fizičkom stanju će odigrati ceo meč, šta će mu nedostajati a šta će se isticati – i kakve vibracije su na delu sa njegovim brojnim timom.

Đoković je bio snažan, ubedljiv, promišljen, raznovrstan, efikasan i često veoma atraktivan u svom najboljem nastupu na šljaci ove godine – što bi trebalo izuzetno pozitivno da deluje na njegovo samopouzdanje pred svaki naredni meč, kao i na njegove rivale koji će već osećati Novakovu šampionsku auru u svlačionici i hodnicima ovog turnira.

Na početku konferencije za medije, koga drugog nego britanske medije je interesovalo da im objasni šta je bio razlog za raspravu sa sudijom tokom prvog seta.

“Navijač iz prvog reda je viknuo nekoliko reči tokom razmene na mreži, kada je Karbaljes odigrao drop šot. To se desilo nekoliko puta od početka meča, podržavao je protivnika - što je u redu - ali smatrao sam da bi sudija u tom trenutku trebao da sudi ometanje. Sudija je rekao da u takvoj situaciji ne može ništa da dosudi, i to je bilo to”, prenosi im Novak.

Šta bi Novak imao da kaže o svom iskustvu sa navijačima ovde?

“Navijači su veoma strastveni ovde. Imao sam ovde i “ljubavnu vezu” sa publikom, ali ponekad nije laka, bilo je teških sezona u našim odnosima. Iskusio sam obe strane. Želim uvek da imam podršku ili bar da bude neutralno, ali to nije uvek moguće. Kada se igra sa Francuzom, tada naročito moraš da budeš svestan da ideš u veliku bitku, i ne samo s protivnikom. To je normalno, na neki način jer navijači podržavaju svoje. Na manjim terenima je još gore. Jesmo drugačiji od fudbala, košarke itd, ali i mi želimo atmosferu, navijanje i ja želim to da vidim. Ipak, tanka je linija između krajnosti i ne smemo da dozvolimo da nema poštovanja prema igraču, zbog čega je Gofen i reagovao".

Da li Novak oseća da osvoji ovaj turnir iz perspektive njegove duge karijere i svega što je nedavno doživljavao?

“Uvek verujem da mogu da osvojim Slem, zato se i dalje takmičim. Ne bih igrao u ovim godinama da ne verujem da imam kvalitet da mogu da dođem do meča za titulu. Osećam još da imam igru da daleko doguram, ali kao što sam rekao pre turnira, neću previše da se zalećem, ostajem u sadašnjosti jer do Rolan Garosa nisam bio u formi. Očekivanja moraju da budu niža, usklađena – gde uvek ciljam najviša dostignuća ali u suštini razmišljam samo o tome kako da podižem formu iz dana u dan", jasan je Đoković .

Zamoljen da prokomentariše istorijat njegovih mečeva sa Nadalom, Novak odgovara:

"Iskusio sam njegovu evoluciju kao igrača. Ovde smo igrali prvi put 2006, a poslednji 2022. Mislim da mu je bekhend postajao bolji kako je odmicala njegova karijera. Njegov forhend spin je najbolji u istoriji; forhendom je i napadao i branio se izvanredno. Ono u čemu je najviše napredovao jeste to kako se na bekhendu nosio sa visokim loptama. Kada mu je, posle deset godina, opadala kondicija, uspeo je da se prilagodi. Toliko je poboljšao bekhend i pozicioniranje na terenu da je postalo nemoguće naći slabu tačku na osnovne linije. Igrali smo mnogo mečeva, a ovde na Rolan Garosu bih istakao polufinale 2013, kada je on dobio u pet setova. Zatim sam 2015. slavio u tri seta u četvrtfinalu kada nisam došao do titule; on nije igrao najbolje, ali ja jesam. Pa i dva poslednja meča, polufinale 2021, i četvrtfinale 2022. su bila izuzetna. Oba meča sui grana uveče: ja sam dobio prvi, on drugi. On je najveći rival kojeg sam ikada imao. Mečevi protiv njega na šljaci su me toliko frustrirali, ali su me i učinili boljim igračem, terali da uvidim šta je potrebno da uradim kako bih slavio makar jednom-dvaput. Zbog njega je bilo najteže osvojiti Garos – jer je to značilo da bih morao da dobijem Nadala”, iskren i pun poštovanja za Rafu je Novak.

Upitan kako uspeva da se motiviše kroz godine, a pogotovo kada se dešavaju periodi sa slabijim rezultatima poput ovog sa početka 2024., Novak kaže:

"Rekao sam nedavno da se mučim da ostvarim motivaciju u kontinuitetu. Znam da će pre ili kasnije doći trenutak u takmičarskoj nedelji kada mi je teško da se motivišem i da postignem ono što treba na terenu. Moja posvećenost treninzima nije opala. Šta god se tim i ja dogovorimo, ja to uradim - na terenu, u teretani, mentalno... Ipak, istina je da sam mislima fokusiran skoro isključivo na slemove i na igranje za svoju zemlju. To me pokreće. Ostali turniri jesu važni, bili su važan deo mojih uspeha, ali teško mi je da se motivišem za svaki turnir da budem na vrhuncu".

Šta bi Novak istakao kao posebno važno da nastavi svoj put ka još jednom finalu Rolan Garosa?

“Naravno da uvek želim da završavam mečeve u tri dobijena seta. Način na koji sam dobio današnji je načink kako želim da igram, da se osećam na terenu. Ne želim sebi da zakomplikujem život samo da bih video koliko mogu da “guram” dalje, kada će nešto da se 'probije'. Ima istine u tome da kada dobiješ mečeve uz odigrana dva poslednja seta kao što je bio slučaj protiv Erbera u prvom kolu da je to nešto je što je važno. Dobro je poznato da je moja motivacija velika na Grend slemovima, ona prava, onakva kakvu uvek želim da imam. Govorio sam od početka da su mi misli posle Australijan Opena bile usmerene ka Rolan Garosu, da su svi turniri bili zapravo uvod za Rolan Garos. Drago mi je što sam započeo turnir na ovaj način. Ne mogu da kažem da godine ne igraju svoju ulogu, i to je jedan od razloga zbog čega ne želim da igram duge mečeve, da se isrcrpljujem fizički po četiri-pet sati. Zašto bih to sebi radio? Želim da budem efikasan, brže i bolje se oporavim za naredni meč, da iskoristim pauzu od jednog dana između kola – što mi puno znači. Tražim tu svežinu i želim da je održim za naredne mečeve, koji će biti sve teži. Bilo da igram protiv Musetija ili Monfisa, u tom meču će biti više dužih poena, razmena, potrošnje snage…”, prenosi nam Novak.

Kako bi Đoković opisao šta je po njemu najvažnije da posle ovakvih inicijalnih pobeda održi u svom sistemu kako bi se nastavio pobednički niz prema samom završetku turnira?

“Pridržavamo se rutina, pristupa radu, važnosti oporavka i zadacima. Veliki je tim iza mene što potvrđuje i značaj ovog turnira. Mnogo se bolje krećem, udaram lopticu, bolje vidim i čitam konstrukciju igre svoju i protivnika – i to me raduje. Ima tu još stvari koje mogu da se usavrše i treba da se usavrše – i siguran sam da će se ceo mehanizam “bolje zategnuti”. Dobro je da dobijam u tri seta, i iako nisam ostvario puno pobeda na šljaci ove sezone, mislim da sam imao dovoljno mečeva na ovoj podlozi što je izuzetno važno iskustvo za sticanje potrebnog osećaja. To je bio razlog zašto sam bio u Ženevi. Uslovi za sada su dobri, odgovaraju mi – i nadalje ćemo održavati režim rada koje smo postavili, uz adaptaciju mehanike i ciljeva prema protivniku”, detaljan je u objašnjenju Đoković.

Imam ekskluzivne infomacije o tome da li će Nikola Jokić igrati na olimpijadi, ali ne mogu to da podelim sa vama”, šalio se Novak u odgovoru na pitanje da li očekuje da će zajedno biti sa Jokićem krajem jula na Igrama u Parizu i da li će eventualno iskoristiti njihovo poznanstvo da “agituje” za to da se pridruži reprezentaciji.

“Šalim se naravno. Kao i svi, bio bih presrećan da Nikola odluči da nastupi za reprezentaciju na Olimpijskim igrama, ali je NBA sezona veoma naporna, zahtevna i duga – i šta god on bude odlučio će biti ono što treba poštovati. Bio bih srećan da I ja budem zdrav da nastupim na Igrama i uživam u mogućnosti da uživo pratim utakmice naše reprezentacije. I ako Nikola bude odlučio da ne igra, tu je i dalje Bogdan kao naš kapiten, tu su ostali momci, imamo jaku reprezentaciju i sigurno je da ćemo biti ponosni na nju”, kaže Novak.

A za kraj, spontana srpska interakcija između velikih pobednika dana. Upitan da prokomentariše Olginu pobedu protiv Kolins, počeo je sa

“Obradovao me Olgin uspeh ulaskom u treće kolo kao i prošle godine”, a kako je u tom trenutku u salu za konferencije ušla i koleginica iz Junajted Kup reprezentacije, nastavio sa: “Mi o vuku, a vuk na vrata. Eto, Olgica će sve sama da vam objasni i otkrije tajnu. Ja znam koja je tajna, ali neću da vam kažem”, duhovito-misteriozan je ponovo Novak na kraju ovog veselog druženja.

Vuk Brajović / Kurir sport