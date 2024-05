RUBLJOV POSLE ŠOKANTNE ELIMINACIJE: "NE PAMTIM da sam bio OVAKO LOŠ"

Specijalni izveštač sa Rolan Garosa - Vuk Brajović

Verovatno najveće razočarenje viđeno na Rolan Garosu u poslednja 24 sata posle bizarne eliminacije Francuskog igrača Rinderneka (vodio 2:1 protiv Ečeverija, pa se početkom 4. seta povredio kada je šutnuo reklamu i morao da preda koji gem kasnije) je šokantan poraz šestog nosioca Andreja Rubljova u samo 3 seta od 35. igrača sveta Matea Arnaldija (7:6 6:2 6:4).

Iako je kroz karijeru bio poznat po kratkom fitilju i čestim nervoznim ispadima koji su veoma loše uticali na njegovu igru i mogućnosti, Rus je imao nešto više uspeha u kontrolisanju svog temperamenta i opšteg stanja na terenu u poslednje vreme (ako se izuzme sumnjiva diskvalifikacija u polufinalu Dubaija ranije ove godine) – pa zato čudi kako je dozvolio da toliko klone posle gubitka prvog seta u taj-brejku. Istini za volju, Arnaldi je danas potpuno zasluženo i po svim teniskim kriterijumima ostvario vrhunski važnu pobedu za svoj najbolji plasman na Grend Slemu – pa je bilo zanimljivo čuti šta je tim povodom Rubljov imao da prenese medijima posle meča:

- Razočaran sam, ne pamtim da sam imao gori nastup na nekom Grend Slemu. Mislim da je ovo bio prvi put da sam bio ovako loš - iskren je on.

Da li je u pitanju bio pad koncentracije?

- Smatram da to nije bio razlog, već to što sam dozvolio veliki pad u mojoj igri i tonusu, što je Mateu dalo krila posle sjajno odigranog prvog seta. Posle toga je bilo teško vratiti se u meč, sustići ga - objašnjava Rubljov.

Posle sjajnog nastupa na Mastersu u Madridu usledio je ovako loš u Parizu…

- Ne znam zašto se ovo desilo; bio sam u dobrom ritmu nastupa, dobro igrao, napredovao po planovima – ali je problem u glavi. Jednostavno sam danas sebe “ubio” i to je bilo to””, kaže Andrej, i nastavlja: “Mislim da sam danas imao puno neiskorišćenih šansi posle čega sam poludeo. Zatim sam imao puno šansi da ponovo povedem, pa se ni to nije ostvarilo. Kao da je sve to ključalo u meni i doživelo erupciju pri breju u drugom setu, kada sam “pukao””.

- Pravio sam glupe greške. Trebao sam da iskoristim priliku za minibrejk u taj-brejku. Igrao sam bez emocija taj drugi set i uspeo da vratim brejk na servis servis. Posle sam kolabirao, izgubio emocije i time se završio drugi set. On je zaigrao neverovatno, a kada tako biva teško je vratiti se u meč - govori Rubljov.

- Pre meča sam se dobro osećao, normalno i dobro se zagrevao. Ali kad se ovako nešto desi tokom meča, jednostavno vas uništi i zaista sam se loše osećao i ponašao tokom meča. Teško je biti miran pred samim sobom u ovakvim okolnostima, kada se propuste šanse i to vas u ovakvom danu potpuno izvede iz takta. Da sam mogao da se smirim, siguran sam da se ovako nešto ne bi desilo - rezimira razočarani Rubljov.

Dok jednom ne smrkne, drugom ne svane – i ta poslovica koja se inače odlično prenosi na tok teniske igre i mentalnu sliku takmičara se, nažalost, odlično može primeniti na ovaj bolan i teško zaboravljiv poraz emotivnog Rubljova, koji kao da je sam danas navukao zavesu na perspektivu daljeg plasmana na ovogodišnjem Rolan Garosu. Šteta, ali Italija slavi još jednog iz plejade svojih odličnih mladih asova, koji ove godine briljiraju u Parizu kao nikada do sada u ranoj fazi turnira – uz njihovu perjanicu koji je na korak od osvajanja prvog mesta ATP liste.

Ko bi to mogao da spreči, pitamo se…?

Kurir sport

BONUS VIDEO:

00:22 Trening Novak Đoković Košutnjak