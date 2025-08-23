Slušaj vest

Monika Seleš postaje uskoro trener Novaka Đokovića! Tako glase najnovije vesti iz Njujorka i nema sumnje da će one izazvati lavinu reackija.

Srpski as je upitan pred početak US opena o mogućnosti da neka bivša teniserka zauzme mesto trenera u njegovom boksu...

- Ne smem ništa da kažem. Nešto sam mućkao, pričao... Bićete obavešteni - kratko je, uz osmeh, rekao Novak.

Usledilo je i pojašnjenje:

- Obavili smo inicijalne razgovore... To je više na emotivnoj strani, nego što ja želim nešto toliko dugoročno. Više je to nešto što bi meni mnogo značilo. Mislim da je jasno o kome je reč, ali hajde, neću da izgovaram ime naglas, da ne bih prerano to radio, ako uopšte dođe do toga. Imali smo interesantne razgovore - zaključio je Novak.

O čemu i o kome se radi?

Upravo kao što Novak kaže - jasno je. Monika Seleš je u Đokovićevim planovima! Najbolji teniser svih vremena bi rado video čuvenu Novosađanku u svom boksu, a od njenih planova značiće i odgovor na ponudu koju je dobila od Novaka.

1/10 Vidi galeriju Monika Seleš Foto: C3396 Hubert Boesl / DPA / Profimedia, Antoine Couvercelle / Panoramic / Profimedia, Rich Schultz / Getty images / Profimedia

Nema sumnje da bi ova potencijalna saradnja bila izuzetno zanimljiva i predstavljala bi spoj koji bi mogao da donese rezultate i u kasnoj fazi Novakove karijere.

Ko je Monika Seleš?

Popularna Mala Mo rođena je 2. decembra 1973. godine u Novom Sadu. U izuzetno bogatoj karijeri osvojila je čak 53 titule i zaradila oko 16 miliona dolara.

Devet puta je podizala trofej namenjen Gren slem šampionu. Osvojila je četiri puta Australijan open, tri puta Rolan Garos i dva puta Ju-Es open.

Imala je samo 16 godina kada je podigla trofej na Rolan Garosu, tako je postala najmlađa osvajačica Gren slema u Parizu. Te 1991. godine postala je i najbolja teniserka na planeti. Svet je bio pod njenim nogama...

Međutim, jedan incident u potpunosti je promenio njen život i karijeru. Najmlađa šampionka u istoriji tenisa umalo je izgubila život kada kada ju je nožem u leđa dva puta ubo pomahnitali obožavalac njene konkurentkinje Štefi Graf.

U Hamburgu 30. aprila 1993. godine dogodila se krvava drama stadionu Rotebaum tokom četvrtfinalnog meča između Selešove i Bugarke Katarine Malejeve. Kada se u pauzi između gemovasaginjala da zaštiti noge od hladnoće, mučki joj je zabijen kuhinjski nož u leđa, pred televizijskim kamerama i očima celog sveta, zgroženog surovim događajem na crvenom tepihu od šljake. Počinilac je bio Ginter Parhe iz istočne Nemačke, opsesivni navijač Štefi Graf, koji je danima pratio prvu teniserku sveta od hotela do stadiona.

Povređena Monika, sva u krvi prebačena je u lokalnu bolnicu, u pratnji majke i brata.

"Prve nedelje posle ranjavanja nisam mogla da pomeram ruku, ali dopustila sam sebi da me ispune mali naleti nade kako ću se potpuno oporaviti i za nekoliko meseci opet biti ona stara. Tada još nisam bila potpuno svesna ozbiljnosti onog što mi se dogodilo u Hamburgu", otkrila je u svojoj autobiografiji Monika Seleš.

1/5 Vidi galeriju Monika Seleš u Hamburgu pretrpela je strašan napad nožem u sred meča Foto: Printscreen YouTube, Youtube Printscreen, / imago sportfotodienst / Profimedia

Primorana da promeni državljanstvo

Početkom devedesetih godina Amerika joj je nudila državljanstvo, ali ona nije želela to da prihvati. Na OI u Barseloni 1992. godine nastupila je pod zastavom nezavisnih takmičara IOP, jer sportistima iz Jugoslavije nije bio dozvoljen nastup. Međutim, kada se nakon rata Jugoslavija raspala ipak je postala državljanin Sjedinjenih Američkih država.

"Znam gde sam rođena i Jugoslavija će zauvek biti u mom srcu. Mnogo je razloga zbog kojih sam bila primorana da promenim državljanstvo, ali ipak nisam imala snage da igram za američku Fed kup reprezentaciju kada su 1999. godine rušeni mostovi mog rodnog grada", otkrila je Monika.