Slušaj vest

Nekadašnja teniserka je u prošlosti često javno govorila o problemima sa kojima se suočila, a najčešće o teškom odnosu sa ocem Damirom i borbi sa viškom kilograma.

Sada je u jednoj objavi Jelena Dokić podelila tri fotografije iz, kako kaže, tri različite životne faze.

Na nalogu na kojem ima više od 310.000 pratilaca ona je uz te fotografije poručila sledeće:

"Tri različite decenije, tri različite veličine, tri različite životne faze, tri različita doba i tri različita perioda života sa potpuno različitim karijerama.

1/9 Vidi galeriju Jelena Dokić Foto: Instagram/dokic_jelena

Levo – u dvadesetim, kao uspešna teniserka. U sredini – u tridesetim, kada sam se ponovo pronalazila i započinjala u potpuno drugačijim oblastima. Desno – sada, u četrdesetim, kao bivša teniserka, četvrta na svetu, govornica, komentatorka, TV ličnost, dvostruka autorka bestselera i tema dokumentarca koji je osvojio Logi nagradu.

Različite decenije, različite veličine, različiti uspesi – ali ista vredna i dobra osoba. A ipak, uvek je postojao neko ko je imao problem i nešto loše da kaže ili napiše. Da, čak i u mojim dvadesetim, kada sam bila veličina 4, u tridesetim kada sam bila veličina 22, i sada u četrdesetim kao veličina 10. Bilo da sam teniserka, komentatorka, autorka, govornica ili zagovornica.

I pogodite šta – to je realnost. Uvek će neko imati nešto da kaže ili kritikuje. Prevelika, premala, previše jaka, preslaba, nedovoljno dobra, previše uspešna. Uvek nešto. Nažalost, takav je svet i društvo u kojem živimo.

Zato – budi svoj. Isključi spoljašnju buku, ne treba ti spoljašnja potvrda i nikada ne troši vreme i energiju svog života brinući o tome šta će drugi reći o tebi. Neka pričaju. To sve govori o njima. Bilo da su u pitanju porodica, prijatelji, saradnici, mediji, društvene mreže, internet ili potpuni stranci. Jedina osoba koju treba da usrećiš si ti sama.

Zato se fokusiraj na sebe. Vredna si i dovoljna si. Ja sam sve to prošla pred očima javnosti – u svim fazama života, kroz različite karijere, različite industrije, u različitim veličinama i uz društvene mreže, internet i medije. Uvek sam držala glavu visoko bez obzira na komentare – i uvek ću. Jer znam ko sam.

Ljubazna, velikodušna, empatična, vredna, saosećajna, puna poštovanja, otporna, snažna, nesalomiva, hrabra i borac. I to je ono na šta sam ponosna i što je važno. Ne moja veličina, fotografije, godine, karijera, posao, brak ili deca.

Biti dobar čovek i biti ljubazan – to je jedino što je na kraju dana važno. Nikada ne dozvoli da tuđa negativna, zlobna i neznalačka mišljenja i reči utiču na tebe. Budi sebi najveći navijač", poručila je Jelena Dokić.

Bonus video: