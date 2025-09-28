Lorenco Museti bio je bolji od Adrijana Manarina
ATP PEKING
NAPRAVIO RASISTIČKI SKANDAL, IZNERVIRAO PUBLIKU, PA SE PLASIRAO U ČETVRTFINALE! Čuveni Italijan pregazio Francuza u Pekingu
Plasman u četvrtfinale turnira u Pekingu izborio je i Italijan Lorenco Museti, koji je bio bolji od Francuza Adrijana Manarina 6:3, 6:3.
Museti će u četvrtfinalu igrati protiv Amerikanca Lernera Tijena, koji je pobedio Italijana Flavija Kobolija 6:3, 6:2.
Lorenco Museti Foto: Greg Baker / AFP / Profimedia, GREG BAKER / AFP / Profimedia
Podsetimo, ovo je bio prvi meč Musetija u Pekingu posle rasističkog skandala koji je izazvao, a o kom više informacija možete pronaći na sledećem linku:
ATP turnir u Pekingu igra se za nagradni fond od 4.016.050 dolara.
