Plasman u četvrtfinale turnira u Pekingu izborio je i Italijan Lorenco Museti, koji je bio bolji od Francuza Adrijana Manarina 6:3, 6:3.

Museti će u četvrtfinalu igrati protiv Amerikanca Lernera Tijena, koji je pobedio Italijana Flavija Kobolija 6:3, 6:2.

1/4 Vidi galeriju Lorenco Museti Foto: Greg Baker / AFP / Profimedia, GREG BAKER / AFP / Profimedia

Podsetimo, ovo je bio prvi meč Musetija u Pekingu posle rasističkog skandala koji je izazvao, a o kom više informacija možete pronaći na sledećem linku:

ATP turnir u Pekingu igra se za nagradni fond od 4.016.050 dolara.

