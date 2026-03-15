Ruski teniser Danil Medvedev plasirao se noćas u finale mastersa u Indijan Velsu, pošto je pobedio prvog igrača sveta Karlosa Alkaraza sa 6:3, 7:6 (3).

Nakon meča, Karlos je rekao da nikada nije video Medvedeva da igra na ovaj način.

"Moram da odam priznanje Medvedevu. Mislim da je odigrao neverovatan meč od početka do kraja. Nikad ga nisam video da tako igra. Zaslužio je pobedu i finale", rekao je Španac i potom dodao:

"Ono što me je najviše iznenadilo je koliko agresivno je igrao ceo meč. Znao sam da će to pokušati, ali način na koji je to uradio, zaista me je iznenadio. Nije pravio ni toliko grešaka koliko sam mislio. Uslovi su bili drugačiji, lopta je odskakala visoko. Uvek je bio dobro pozicioniran na riternu".

Medvedev je uspeo da prekine Alkarazov niz od 16 pobeda.

"Trenutno sam malo razočaran, ali istovremeno pokušavam da shvatim pozitivne stvari. Kada protivnici igraju na ovom nivou da bi vas pobedili, to znači da morate biti spremni na to u svakom meču. Sve što preostaje je da prihvatite to, krenete dalje i učite iz ovakvih mečeva", rekao je Karlitos.