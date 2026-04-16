Serundolo, 19. teniser sveta, pobedio je posle 64 minuta.

On je šest puta oduzeo servis holandskom teniseru, koji je napravio jedan brejk.

Serundolo će igrati protiv pobednika duela prvog nosioca domaćeg igrača Aleksandra Zvereva i Kanađanina Gabrijela Dijala.

U četvrtfinalu je i slovački teniser Aleks Molčan, pobedom protiv domaćeg igrača Danijela Altmajera 6:4, 7:6.

Njegov protivnik biće pobednik duela Kanađanina Denisa Šapovalova i Fabijana Marožana iz Mađarske.

(Beta)

Ne propustiteTenisALKARAZ PROGOVORIO O ODNOSU SA SINEROM: Nismo prijatelji, ali se poštujemo! Čini me boljim!
Karlos Alkaraz
Tenis"MOJE TENISKO PUTOVANJE SE ZAVRŠAVA POSLE 36 GODINA" Džejmi Marej objavio kraj karijere
profimedia-0926706975.jpg
TenisŠOK U "BELOM SPORTU" Karlos Alkaraz se povukao sa turnira!
Karlos Alkaraz
TenisSENZACIJA U BARSELONI U REŽIJI SRBINA: Međedović bolji od De Minora za četvrtfinale
Hamad Međedović

obede Serundola i Molčana na turniru u Minhenu

BEOGRAD, 16. aprila 2026. (Beta) - Argentinski teniser Fransisko Serundolo plasirao se danas u četvrtfinale turnira u Minhenu, pošto je pobedio 49. igrača sveta Holanđanina Botika van de Zandshulpa posle dva seta, 6:3, 6:0.

Serundolo, 19. teniser sveta, pobedio je posle 64 minuta.

On je šest puta oduzeo servis holandskom teniseru, koji je napravio jedan brejk.

Serundolo će igrati protiv pobednika duela prvog nosioca domaćeg igrača Aleksandra Zvereva i Kanađanina Gabrijela Dijala.

U četvrtfinalu je i slovački teniser Aleks Molčan, pobedom protiv domaćeg igrača Danijela Altmajera 6:4, 7:6.

Njegov protivnik biće pobednik duela Kanađanina Denisa Šapovalova i Fabijana Marožana iz Mađarske.