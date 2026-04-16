TENISKI TURNIR U MINHENU: Serundolo i Molčan u dva seta do četvrtfinala
Serundolo, 19. teniser sveta, pobedio je posle 64 minuta.
On je šest puta oduzeo servis holandskom teniseru, koji je napravio jedan brejk.
Serundolo će igrati protiv pobednika duela prvog nosioca domaćeg igrača Aleksandra Zvereva i Kanađanina Gabrijela Dijala.
U četvrtfinalu je i slovački teniser Aleks Molčan, pobedom protiv domaćeg igrača Danijela Altmajera 6:4, 7:6.
Njegov protivnik biće pobednik duela Kanađanina Denisa Šapovalova i Fabijana Marožana iz Mađarske.
(Beta)
P
obede Serundola i Molčana na turniru u Minhenu
Last changed: 16.04.26 14:50:26 (Beta), uploaded: 16.04.26 14:51:03
BEOGRAD, 16. aprila 2026. (Beta) - Argentinski teniser Fransisko Serundolo plasirao se danas u četvrtfinale turnira u Minhenu, pošto je pobedio 49. igrača sveta Holanđanina Botika van de Zandshulpa posle dva seta, 6:3, 6:0.
Serundolo, 19. teniser sveta, pobedio je posle 64 minuta.
On je šest puta oduzeo servis holandskom teniseru, koji je napravio jedan brejk.
Serundolo će igrati protiv pobednika duela prvog nosioca domaćeg igrača Aleksandra Zvereva i Kanađanina Gabrijela Dijala.
U četvrtfinalu je i slovački teniser Aleks Molčan, pobedom protiv domaćeg igrača Danijela Altmajera 6:4, 7:6.
Njegov protivnik biće pobednik duela Kanađanina Denisa Šapovalova i Fabijana Marožana iz Mađarske.