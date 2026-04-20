Srpski teniser Novak Đoković zadržao je četvrto mesto na danas objavljenoj ATP listi.

Đoković zauzima četvrto mesto na svetskoj rang-listi sa 4.710 bodova.

Najbolje tenisere sveta predvodi Italijan Janik Siner sa 13.350 bodova, dok je drugi Španac Karlos Alkaraz sa 12.960 bodova.

Treću poziciju i dalje drži Nemac Aleksander Zverev, Kanađanin Feliks Ože-Alijasim je peti, a Amerikanac Ben Šelton na šestoj poziciji. ; Tejlor Fric i Aleks de Minor su zamenili mesta, pa je sada američki teniser sedmi, a Australijanac osmi. Najboljih deset na svetu kompletiraju Italijan Lorenco Muzeti i Rus Danil Medvedev.

Kada je reč o ostalim srpskim teniserima, Miomir Kecmanović je pao za sedam pozicija i sada je 65, dok je Hamad Međedović napredovao za čak 20 mesta i trenutno je 68. igrač sveta.

Dušan Lajović pokvario je plasman za četiri pozicije i zauzima 138. mesto, dok je Laslo Đere pao za 53 mesta i sada je 267. na ATP listi.

ATP lista: 1. Janik Siner (Italija) 13.350 2. Karlos Alkaras (Španija) 12.960 ; 3. Aleksander Zverev (Nemačka) 5.255 ; 4. Novak Đoković (Srbija) 4.710 5. Feliks Ože-Alijasim (Kanada) 4.100 6. Ben Šelton (SAD) 4.070 7. Tejlor Fric (SAD) 3.870 8. Aleks de Minor (Australija) 3.845 ; 9. Lorenco Muzeti (SAD) 3.715 ; 10. Danil Medvedev (Rusija) 3.560 ---------------------------------------- 65. Miomir Kecmanović (Srbija) 835 ; 68. Hamad Međedović (Srbija) 814

Kurir sport / Beta

