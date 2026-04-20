Poznato je protiv koga će srpski teniser igrati na startu mastersa u Madridu.
Tenis
MIŠA DOBIO RIVALA: Kecmanović protiv Atmana u prvom kolu mastersa u Madridu
Slušaj vest
Srpski teniser Miomir Kecmanović igraće protiv Francuza Terensa Atmana u prvom kolu masters turnira u Madridu, određeno je danas žrebom. Kecmanović i Atman, 65. i 47. teniser sveta, do sada su odigrali samo jedan međusobni duel i tada je slavio srpski igrač.
Miomir Kecmanović
Vidi galeriju
Ako preskoči prvu prepreku, Kecmanovića u drugom kolu mastersa u Madridu čeka još jedan Francuz, Igo Amber.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković je prošle nedelje saopštio da neće igrati na mastersu u Madridu jer se još oporavlja od povrede desnog ramena.
Četvrti masters turnir u sezoni počinje u sredu, a finale je 3. maja.
Kurir sport / Beta
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši