Srpski teniser Miomir Kecmanović igraće protiv Francuza Terensa Atmana u prvom kolu masters turnira u Madridu, određeno je danas žrebom. Kecmanović i Atman, 65. i 47. teniser sveta, do sada su odigrali samo jedan međusobni duel i tada je slavio srpski igrač.

Miomir Kecmanović Foto: ALFREDO ESTRELLA / AFP / Profimedia

Ako preskoči prvu prepreku, Kecmanovića u drugom kolu mastersa u Madridu čeka još jedan Francuz, Igo Amber.

Najbolji srpski teniser Novak Đoković je prošle nedelje saopštio da neće igrati na mastersu u Madridu jer se još oporavlja od povrede desnog ramena.

Četvrti masters turnir u sezoni počinje u sredu, a finale je 3. maja.

Kurir sport / Beta

Novak Đoković hladno pozdravio protivnike posle poraza na Indijan Velsu