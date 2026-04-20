Srpski teniser Novak Đoković i fristajl skijašica Ejlin Gu biće domaćini ovogodišnje ceremonije Laureus, koja će po prvi put u istoriji imati dvoje aktivnih sportista u ulozi voditelja, prenela je danas ta organizacija.

Svečanost će biti održana večeras u Madridu. Đoković i Gu vodiće ceremoniju zajedno sa renomiranom sportskom novinarkom Amandom Dejvis, koja će i ove godine raditi intervjue sa laureatima.

Novak se pojavio na glamuroznom događaju i priznao je nervozan zbog nove uloge u kojoj će se naći večeras.

- Ovo je jedan od mojih omiljenih događaja u godini, a ove godine ću biti domaćin, tako da je to potpuno nova uloga za mene. Malo sam nervozniji, ali znate, uzbudljivo je videti toliko poznatih lica, tako da se radujem tome - poručio je Đoković.

Podsetimo, srpski teniser je petostruki dobitnik nagrade za najboljeg sportistu sveta u izboru Laureusa, osvajač olimpijskog zlata i rekorder sa 24 grend slem titule, dok je Gu najtrofejnija fristajl skijašica u istoriji, višestruka olimpijska i svetska šampionka.