Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u drugo kolo kvalifikacija za Masters u Madridu.

Masters u Madridu igra se od 22. aprila do 3. maja 2026. godine i tamo znamo da neće biti srpskog tenisera Novaka Đokovića.

Pobedio je Italijana Matea Arnaldija sa 2-1 u setovima i sada ga čeka duel protiv Luksemburžanina Krisa Rodeša kako bismo saznali da li dolazi do glavnog žreba ili ne.

Lajović, 138. igrač sveta, savladao je 103. tenisera planete posle dva sata i 9 minuta borbe.

