Karlos Alkaraz već izvesno vreme ima problema sa povredom ručnog zgloba, koja bi mogla da ga spreči da nastupi na predstojećem Rolan Garos.

Alkaras je nedavno bio prinuđen da se povuče sa turnira u Barselona Open, nakon što je povredio desni zglob već u prvom meču. Naknadni pregledi su pokazali da je povreda ozbiljnija nego što se u početku mislilo, zbog čega je otkazao i učešće na mastersu u Madrid Open.

Karlos Alkaraz na turniru "Šest kraljeva slema" Foto: Fayez Nureldine / AFP / Profimedia

Tu, nažalost, loše vesti ne prestaju, jer je sada pod velikim znakom pitanja i njegov nastup na drugom grend slemu sezone u Parizu. Španac nije mogao sa sigurnošću da potvrdi da li će biti spreman za takmičenje, čime je dodatno zabrinuo navijače i tenisku javnost.

- Očekujemo testove koje ćemo obaviti narednih dana i oni će biti presudni za konačnu odluku. Pokušavam da ostanem optimista i da budem strpljiv - izjavio je Alkaras odgovarajući na pitanje o mogućem nastupu u Parizu.

Podsetimo, Karlos Alkaras bi na Rolan Garos trebalo da brani titulu osvojenu prošle godine, kada je u spektakularnom finalu savladao velikog rivala Janik Siner posle velikog preokreta.

