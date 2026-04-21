Novak Đoković otkazao je igranje na mastersu u Madridu, zbog problema sa povredom ramena.

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković otkrio je i kakvi su mu planovi za turnir na šljaci u Rimu, masters kategorije 1.000, pred početak drugog grendslema u sezoni Rolan Garosa.

Novak Đoković je rođeni pobednik Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Iz odela u patike

Novak Đoković vodio je program na dodeli nagrada "Laureus" u Madridu. Posle svečanosti pričao je o svojim planovima na turnirima koji se igraju na šljaci.

- Imam povredu, nadam se da ću biti spreman bar za Rolan Garos. Radim na tome da stignem do Rima, ali ne mogu sada da dajem prognoze jer zavisi od napretka povrede. Barem ću biti u redu za Rolan Garos - rekao je Novak Đoković španskim medijima tokom dodele Laureus nagrade.

Turniri na šljaci

Ukoliko Novak Đoković zaista ode na Rolan Garos bez igranja bilo kojeg turnira na šljaci, to će biti prvi put u njegovoj karijeri da je uradio tako nešto. Svaki put, Đoković je dosad uvek igrao bar jedan ATP 1.000 turnir pre takmičenja u Parizu.

Prošle godine, Novak Đoković je odigrao šest mečeva raspoređenih na tri turnira na šljaci pre Otvorenog prvenstva Francuske. Izgubio je svoje prve mečeve na mastersima u Monte Karlu i Madridu, pre nego što je pobedio u četiri meča na turniru u Ženevi, gde je osvajanjem turnira stigao do 100. jubilarnog u karijeri.

Novak Đoković pažljivo bira turnire do početka Rolan Garosa Foto: JULIEN DE ROSA / AFP / Profimedia

U igri i Ženeva

Na Rolan Garosu, Srbin je stigao do polufinala, gde je u uzbudljivom meču izgubio u tri seta od Janika Sinera. Vrlo lako se može desiti da Novak Đoković propusti masters u Rimu, a da opet izabere da igra u Švajcarskoj i brani i titulu i poene u Ženevi. Taj turnir kategorije 250 počinje 17, a završava se 23. maja, dan pre početka Rolan Garosa.

Novak Đoković nije na listi prijavljenih za turnir u Ženevi. Od 20 najboljih tenisera na ATP listi učešće na ovom turniru potvrdili su Tejlor Fric, Aleksander Bublik i Kasper Rud. Međutim, valja podsetiti da Novak Đoković nije bio na listi ni pre godinu dana, ali su mu organizatori neposredno pred početak turnira omogućili "vajld kartu".

Novak Đoković na Australijan openu Foto: Saeed KHAN / AFP / Profimedia

Isti raspored u Australiji

Jasno je da Novak Đoković zbog godina svake sezone igra manji broj turnira. Prioritet su mu, kako je sijaset puta priznao grendslemovi. Pred početak prvog grendslema u Australiji Novak Đoković nije igrao nijedan turnir, pa to nije smetalo da stigne do finala u Melburnu i trijumfa nad Janikom Sinerom u polufinalu, gde je izgubio od Karlosa Alkaraza.

Takođe, Novak Đoković nije igrao nijedan turnir pre prošlogodišnjeg Otvorenog prvenstva SAD i Vimbldona i stigao je do polufinala oba grend slema. Stoga, verovatno Srbin propušta sve turnire do početka Rolan Garosa. Ali...