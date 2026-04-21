U trenutku kada je i zvanično poneo epitet najboljeg sportiste sveta, Karlos Alkaraz delovao je smireno i zadovoljno, ali je slavlje ubrzo zasenila briga zbog povrede zgloba koja bi mogla da ugrozi njegovo učešće na Rolan Garosu.

U razgovoru za „Gazetu delo sport“, mladi Španac otvoreno je govorio o trenutnoj formi, planovima i izazovima koji su pred njim, ali i o rekrodima koji su u vlasništvu Novaka Đokovića.

- Još niste videli moju najbolju verziju. To će se dogoditi tek za nekoliko godina, imam još mnogo toga da pružim. Još sam premlad da bih razmišljao da sam dostigao maksimalni potencijal. Imam još mnogo da učim i napredujem u svim aspektima. Najbolji Alkaraz će igrati tek za nekoliko godina - rekao je Karlos.

Novak Đoković - Karlos Alkaraz, finale AO 2026

Svestan je koliko će mu biti teško da obori rekord Novaka Đokovića po broju osvojenih Gren slem titula.

- Očekujem da moja karijera bude duga, uradiću sve što je u mojoj moći da postignem što više. Nemam nameru da sebi postavljam limite, ali jasno je da su tih Đokovićevih 24 trofeja na Gren slemovima veoma daleko.