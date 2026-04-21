Osvajač Svetskog prvenstva sa Nemačkom 2014. godine i šestostruki šampion Lige šampiona sa Bajern Minhenom i Real Madridom boravio je u glavnom gradu Španije na ceremoniji dodele Laureus nagrada, gde je primio priznanje za sportsku inspiraciju godine.

Nagradu mu je uručio Novak Đoković, a Kros je tom prilikom imao samo reči hvale za srpskog tenisera.

"Veoma se divim Đokoviću. On je sportista koji je postigao toliko toga, prestigao Rodžera i Rafu po broju titula i i dalje se takmiči na vrhunskom nivou", izjavio je Kros i dodao:

"Impresionira me način na koji vodi računa o svom telu. Ima već 38 godina, a kreće se kao 25-godišnji teniser. Sve što je postigao u karijeri je zaista spektakularno".