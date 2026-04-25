Italijan Janik Siner plasirao se u treće kolo Mastersa u Madridu nakon što je posle preokreta savladao Benžamina Bonzija sa 6:7, 6:1, 6:4. Ipak, najveće iznenađenje dočekalo ga je tek nakon meča.

Tokom davanja izjave, novinari su mu saopštili vest koja je odjeknula dok je on bio na terenu, Karlos Alkaraz se povukao sa Rolan Garosa. Siner nije krio šok s obzirom na to da je Španac informaciju objavio upravo dok je duel sa Bonzijem trajao.

- To je teško… Te vrste povreda… Moraš da se boriš s njom polako. To je tužno za tenis, Karlos je branilac titule. Lično, uvek želim da igram s najboljima na svetu, a on to definitivno jeste na ovoj podlozi. Tužna vest, nisam je očekivao. Želim mu da se oporavi što pre i da bude spreman za Vimbldon - rekao je Siner.

Italijan osvojio titulu u Majamiju

Novinare je na konferenciji posebno zanimalo da li će Siner, nakon odustajanja Španca, sada važiti za glavnog favorita za titulu.

- Ne znam… Mislim da nije to tema o kojoj treba da razgovaramo. Najvažnije je reći… Pre svega, tenisu je potreban Karlos, tenisu je mnogo bolje s njim. A i meni… Verujem da će se vratiti jače nego pre, ali povrede su uvek teške, posebno ručni zglob – to je jedan od posebno osetljivih delova tela nas tenisera, znao je da zakomplikuje život mnogima. Najvažnije je da uzme sebi vremena, da ne požuri s povratkom kako se ne bi zakomplikovalo i da to postane još veći problem