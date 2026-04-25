Slušaj vest

Ruski teniser Karen Hačanov plasirao se danas u treće kolo mastersa u Madridu, pošto je pobedio 117. igrača sveta Australijanca Adama Voltona posle dva seta, 6:2, 6:3.

On je četiri puta oduzeo servis Voltonu, koji nije napravio nijedan brejk.

Foto: Profimedia

Hačanov će u trećem kolu igrati protiv boljeg iz duela češkog tenisera Jakuba Menšika i Amerikanca Martina Dama.

U treće kolo plasirao se i Španac Alehando Davidovič Fokina, pobedom protiv sunarodnika Pabla Karenja-Buste 6:3, 6:3, posle 69 minuta.

Njegov protivnik biće pobednik duela Norvežanina Kaspera Ruda i Španca Haumea Munara.