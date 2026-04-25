Norveški teniser Kasper Rud plasirao se u treće kolo mastersa u Madridu, pošto je pobedio 38. igrača sveta Španca Haumea Munara posle dva seta, 6:0, 6:1.
MASTERS U MADRIDU: Rud i Menšik sigurno do trećeg kola
Rud, 15, teniser sveta, pobedio je posle 66 minuta.
On je pet puta oduzeo servis Munaru, koji nije napravio nijedan brejk.
Rud će u trećem kolu igrati protiv Španca Alehandra Davidoviča Fokine, koji je pobedio sunarodnika ;Pabla Karenja-Bustu 6:3, 6:3.
Češki teniser Jakub Menšik plasirao se u treće kolo pobedom protiv Amerikanca Martina Dama.
Njegov protivnik biće ruski teniser Karen Hačanov, koji je pobedio ;Australijanca Adama Voltona 6:2, 6:3.
