Na terenu blista, a van njega? Afera za aferom. Kada znamo da se radi o momku kojem su tek 24 godine i jedan od najboljih tenisera današnjice... Buran početka karijere.

Pričamo o Janku Sineru, italijanskom asu koji je prethodne dve godine u žiži svetske javnosti. Iz dva razloga. Na terenu beleži velike rezultate, a zato čim se završe mečevi sledi lavina o privatnim stvarima.

1/18 Vidi galeriju Janik Siner - svetski broj 1 Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia, CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EPA, Chris Arjoon / Zuma Press / Profimedia

Sve je počelo sa šokatnom doping aferom i kaznom za Janika koja je bila tema nedeljama, a i dalje se ne stižava bura. U pauzama udara zbog dopinga i kazne koju je za to dobio, strani mediji pišu o Sinerovom ljubavnom životu.

U pitanju je sada već, ljubavni trougao. Sve je glasnija priča da se se Janik rastao sa devojkom Anom Kaljinskajom, inače bivšom teniserkom. Za to nije stigla potvrda, ali mnogo je tu argumenata koji govori da je Ana bivša. Ne prate se više na društvenim mrežama, Siner je sve bliži sa svojom bivšom devojkom... A, kad smo kod nje, Italijan i tamošnja manekenka Marija Branići viđeni su u zajedničnom društvu u Torinu. To je naravno pokrenulo lavinu o mogućem pomirenju.

1/10 Vidi galeriju Ana Kalinskaja - bišva devojka Janika Sinera Foto: Instagram/annakalinskaya78

Kako god - fenomen je da ovaj "ljubavni trougao" kao i doping afera nisu uticale pa gotovo ni malo na igre svetskog broja jedan. On na terenu gazi sve redom.

Italijanski list "Korijere delo sport" pisao je o ljubavnim dešavanjima kod slavnog tenisera:

"Misterija o vezi Sinera i Kaljinskaje se nastavlja. Dvoje tenisera nisu zajedno viđeni dugo vreme, a deluje da su sve dalje jedno od drugog. Ona čak nije ni bila na Mastersu, već se tamo pojavila, na veliko iznenađenje svih, Braćini. Mnogi smatraju da je njeno prisustvo posledica krize između Janika i Ane. Još jedan dokaz je činjenica da ona više nije među njegovim pratiocima na društvenim mrežama, dok on jeste među njenima", objašnjava Korijere.